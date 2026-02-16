日 오사카 ‘글리코’ 간판 인근서 흉기 참변…1명 사망
일본 오사카의 대표적 번화가인 도톤보리 일대에서 10대 3명이 흉기에 찔려 1명이 숨지고 2명이 다치는 사건이 발생했다. 한국인 관광객도 많이 찾는 ‘글리코’ 간판 인근에서 벌어진 일이다.
16일 일본 아사히신문 등 현지 언론에 따르면 사건은 전날 자정쯤 오사카시 신사이바시스지 거리의 한 건물 1층 출입구 앞에서 발생했다. ‘사람이 찔렸다’는 신고를 받고 출동한 경찰이 사건 현장에서 흉기에 찔린 17세 소년 3명을 발견해 병원으로 이송했으나 1명은 결국 숨졌다.
경찰은 같은 날 오전 사건 장소에서 약 1.5㎞ 떨어진 도로에서 21세 남성을 붙잡아 살인 등 혐의로 긴급 체포했다.
이 남성은 조사에서 “위협하려 했을 뿐이며 숨지게 할 생각은 없었다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 정확한 범행 동기와 경위를 조사하고 있다.
용의자는 평소 글리코 간판 주변 청소년 밀집 지역을 오가며 흉기에 찔린 3명과 알고 지내온 사이인 것으로 전해졌다.
사건이 발생한 글리코 간판 주변은 달리는 남성 광고판으로 유명한 오사카의 상징적 명소로 관광객들이 기념 촬영을 위해 몰리는 곳이다. 동시에 심야 시간대에는 이곳 부근에 갈 곳이 없는 불량 청소년들이 모이는 장소로도 알려져 있다.
