설 앞두고 “집까지만 데려다 달라”던 80대…긴급 이송된 이유
설 연휴를 하루 앞두고 길가에 쓰러져 있던 80대 남성이 경찰과 소방의 신속한 대응으로 병원에 이송돼 치료를 받고 있다.
16일 부산진경찰서에 따르면 전날 오후 4시48분쯤 부산 부산진구 범천동 한 인도에서 “할아버지 한 분이 쓰러져 있다”는 신고가 접수됐다.
현장에 출동한 경찰관들은 길가에 앉아 있던 80대 남성 A씨를 발견했다. 당시 A씨는 술에 취한 상태는 아니었으며 경찰에게 “지금은 걸을 수 없으니 집까지만 데려다 달라”고 말한 것으로 전해졌다.
그러나 경찰은 A씨의 얼굴 근육이 떨리고 말이 어눌한 점 등을 이상 징후로 판단했다. A씨가 증상을 구체적으로 설명하지는 못했지만 갑자기 다리에 힘이 들어가지 않는다고 호소한 점 등을 종합해 뇌졸중 가능성을 의심하고 119에 공동 대응을 요청했다.
A씨는 처음에는 병원 이송을 거부했지만 출동한 구급대원이 위급 상황으로 판단하자 경찰이 이를 근거로 설득에 나섰다. 병원에 옮겨진 A씨는 뇌경색 진단을 받아 현재 입원 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.
경찰 관계자는 “고령자의 경우 가벼워 보이는 증상도 중증 질환의 신호일 수 있다”며 “이상 증상이 보이면 지체하지 말고 112나 119에 신고해 달라”고 당부했다.
