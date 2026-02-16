컬링 한일전에 일장기 10초 송출…JTBC “제작진 과실” 사과
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 컬링 한일전 도중 일장기 그래픽이 송출된 사고에 대해 JTBC가 사과했다.
JTBC는 16일 공식 홈페이지에 사과문을 올려 “전날 오후 11시 23분쯤 컬링 한일전 생중계 중간광고 송출 과정에서 일본 국기 그래픽이 광고 화면에 일시적으로 노출되는 사고가 있었다”고 밝혔다.
이어 “광고 종료 직후 중계방송에서 캐스터를 통해 사과의 말씀을 드렸으나 제작진 과실로 시청자들에게 불편을 끼친 점 다시 한번 깊이 사과드린다”며 “같은 사고가 재발하지 않도록 점검과 관리를 철저히 하겠다”고 말했다.
사고는 지난 15일 이탈리아 코르티나 컬링 스타디움에서 열린 한국과 일본의 여자 컬링 라운드로빈 5차전 생중계 도중 발생했다. 5엔드가 끝난 뒤 중간광고 시간에 일장기 그래픽이 약 10초간 송출됐다. 광고 내용과는 무관한 화면이었다. 당시 성승현 캐스터는 “광고 중 예기치 않은 그래픽이 나갔다”며 “일반적으로 보내드리면 안 되는 장면이었다”고 사과했다.
한편 한국은 이날 경기에서 일본을 7대 5로 제압해 덴마크와 함께 공동 4위로 올라섰다. 이번 대회 3승 2패를 기록 중이다. 오는 17일 새벽 중국과 6차전을 벌인다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사