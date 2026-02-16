유튜버 평균 연봉 7000만원…상위 1%는 13억 번다
유튜버 등 1인 미디어 창작자의 평균 연 소득이 4년 새 25% 넘게 늘어 7000만원을 넘어선 것으로 나타났다. 소수 상위권에 수입이 집중되는 현상은 더 뚜렷해졌다.
16일 국회 재정경제기획위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원이 국세청에서 제출받은 ‘2020~2024년 귀속 1인 미디어 창작자 수입 현황’에 따르면 2024년 종합소득세를 신고한 인원은 3만4806명으로 집계됐다. 이들이 신고한 총수입은 2조4714억원으로, 1인당 평균 수입은 약 7100만원 수준이다.
이는 주업종을 ‘1인 미디어 콘텐츠 창작자’ 또는 ‘미디어 콘텐츠 창작업’으로 신고한 사업자의 종합소득세 신고 금액을 기준으로 한 수치다.
신고 인원은 2020년 9449명에 불과했지만 이후 매년 증가해 2023년 2만명대를 넘어섰다. 지난해에는 3만명대로 확대됐다. 같은 기간 1인당 평균 수입은 5651만원에서 약 25.6% 늘었다.
특히 상위권으로 갈수록 수입 격차가 크게 벌어졌다. 재작년 종합소득금액 기준 상위 1%에 해당하는 348명은 총 4501억원을 신고했다. 1인당 평균 수입은 12억9339만원으로, 2020년(7억885만원) 대비 70% 가까이 증가했다.
상위 10%인 3480명의 총수입은 1조1589억원으로, 평균 3억3302만원을 기록했다. 하위 50%인 1만7404명의 평균 수입은 2463만원에 그쳤다.
연령대별로는 30·40대가 시장을 이끌었다. 30대(1만5668명)의 총수입은 1조2471억원으로 전체의 절반 수준을 차지했고 1인당 평균 수입은 7960만원이었다. 40대는 평균 8675만원으로 모든 연령대 가운데 가장 높았다. 29세 이하 창작자 1만2096명의 평균 수입은 5435만원으로 집계됐다.
박성훈 의원은 “유튜브에서 발생한 수익을 은닉하거나 탈세로 이어지는 행위를 상시로 관리하고 철저히 검증해야 한다”며 “아울러 자극적인 유해 콘텐츠에 관해 선제적 차단과 관리 강화가 필요하다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사