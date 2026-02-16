시사 전체기사

전주시민 책값 부담 덜어준다…설 연휴 ‘책쿵20’ 운영

입력:2026-02-16 13:46
공유하기
글자 크기 조정

지역 서점서 도서 구매 시 정가의 20% 적립 혜택
1인당 월 최대 3만 포인트

전주책사랑포인트 ‘책쿵20’ 지도. 전주다움 홈페이지 캡처

전북 전주시가 설 연휴를 맞아 시민들의 도서 구매 부담을 덜어주는 ‘전주책사랑포인트 책쿵20’ 사업을 운영하고 있다.

16일 전주시에 따르면 ‘책쿵20’은 지정된 지역 서점에서 도서를 구매할 경우 정가의 20%를 포인트로 적립해 주는 제도다. 적립된 포인트는 현장에서 바로 사용할 수 있다. 지원 한도는 1인당 월 최대 3만 포인트다.

시는 설 연휴 기간 온 가족이 함께 읽을 책을 구매하거나 지인에게 책을 선물하려는 시민들에게 실질적인 혜택이 될 것으로 보고 있다. 온라인 서점 이용 증가로 어려움을 겪는 지역 서점 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

‘책쿵20’은 전주시민만 이용할 수 있으며, 전주도서관 누리집에서 회원 가입 후 서비스를 신청하면 된다. 참여 서점과 이용 방법 등 자세한 내용도 누리집에서 확인할 수 있다.

전주시 관계자는 “시민의 독서비 부담을 줄이고 지역 서점과 상생하는 정책”이라며 “설 연휴에 가족과 함께 책을 통해 의미 있는 시간을 보내길 바란다”고 말했다.

전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
나란히 옥중 명절 맞는 尹부부 …설 당일 ‘이것’ 먹는다
“놀란 모습이 재밌어서” 14세 유인 심야 산속에 버린 30대 구속
충주맨 떠나자…‘97만’ 충주시 유튜브 ‘82만’ 급감
李대통령 “장동혁에게 묻는다, 다주택 특혜 유지해야 하나”
‘리먼사태 예측’ 루비니 교수 경고 “암호화폐 종말 온다”
유령 인용에 딸깍 출판까지…창작 생태계 공해 된 AI
“주유소 연기 수상해”…예비역 소령, 대형 참사 막았다 [아살세]
도로 쏟아진 귀성길 전기차, 장거리 주행에 “한복판 멈추면 어쩌나”
국민일보 신문구독