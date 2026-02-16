전주시민 책값 부담 덜어준다…설 연휴 ‘책쿵20’ 운영
지역 서점서 도서 구매 시 정가의 20% 적립 혜택
1인당 월 최대 3만 포인트
전북 전주시가 설 연휴를 맞아 시민들의 도서 구매 부담을 덜어주는 ‘전주책사랑포인트 책쿵20’ 사업을 운영하고 있다.
16일 전주시에 따르면 ‘책쿵20’은 지정된 지역 서점에서 도서를 구매할 경우 정가의 20%를 포인트로 적립해 주는 제도다. 적립된 포인트는 현장에서 바로 사용할 수 있다. 지원 한도는 1인당 월 최대 3만 포인트다.
시는 설 연휴 기간 온 가족이 함께 읽을 책을 구매하거나 지인에게 책을 선물하려는 시민들에게 실질적인 혜택이 될 것으로 보고 있다. 온라인 서점 이용 증가로 어려움을 겪는 지역 서점 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.
‘책쿵20’은 전주시민만 이용할 수 있으며, 전주도서관 누리집에서 회원 가입 후 서비스를 신청하면 된다. 참여 서점과 이용 방법 등 자세한 내용도 누리집에서 확인할 수 있다.
전주시 관계자는 “시민의 독서비 부담을 줄이고 지역 서점과 상생하는 정책”이라며 “설 연휴에 가족과 함께 책을 통해 의미 있는 시간을 보내길 바란다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
