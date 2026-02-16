설 연휴 전북 문화시설 253곳 개방…전시·공연·체험 풍성
설 연휴에도 정상 운영…무료 개방·체험 행사 확대
전북특별자치도가 설 연휴 기간 도내 박물관·미술관·도서관·관광지·체육시설 등 문화시설 253곳을 개방한다. 명절에도 도민과 귀성객, 관광객이 일상 가까운 문화공간을 찾을 수 있도록 전시·공연·체험 프로그램을 폭넓게 마련했다.
이번 설 연휴에는 다수 문화시설이 설 당일 무료로 개방되며 작은영화관과 주요 관광지도 정상 운영된다. 시설별 운영 시간과 휴관 여부는 달라 방문 전 확인이 필요하다.
16일 전북도에 따르면 연휴 동안 도립미술관과 시·군 전시관에서 설 맞이 특별전과 기획전이 잇따라 열린다. 전북도립미술관 본관에서는 허산옥 특별전 ‘남쪽 창 아래서’를 비롯해 청년작가 기획전, 기증소장품전 등 6개 전시가 진행된다. 서울분관과 대아스페이스에서도 소장품전과 대관전이 운영된다.
시·군 문화시설에서도 명절 분위기를 살린 전시와 공연이 이어진다. 전주 팔복예술공장과 전주대사습청, 익산 백제왕궁박물관과 마한박물관, 정읍시립미술관, 남원 김병종미술관, 군산 근대역사박물관 등에서 20여건의 전시·공연·체험 프로그램이 마련돼 연휴 기간 관람객을 맞는다.
전통놀이와 체험형 행사도 풍성하다. 전주공예품전시관과 어진박물관을 비롯해 군산·익산·완주 등지에서는 연날리기, 윷놀이, 세화 그리기, 전통다례, 노리개 만들기 등 가족 단위 체험 프로그램이 운영된다. 세대가 함께 즐길 수 있는 명절 문화마당이 곳곳에 펼쳐질 예정이다.
신원식 전북도 문화체육관광국장은 “설 연휴에도 도민과 귀성객들이 가까운 문화공간에서 여유를 즐길 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다”며 “문화가 명절의 쉼과 만남을 더 풍성하게 해주길 기대한다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
