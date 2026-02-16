전북도, 청년정책에 3577억원 투입…일자리·주거에 2800억원 집중
일자리·교육·주거 등 5대 분야 100개 사업 추진
RISE·청년직무인턴·주거지원 등 체감형 정책 확대
전북특별자치도가 올해 청년정책에 3577억원을 투입해 일자리·주거 중심의 맞춤형 지원에 나선다.
16일 전북도에 따르면 올해 청년정책은 일자리, 교육·직업훈련, 주거, 금융·복지·문화, 참여·기반 등 5개 분야 100개 사업으로 추진된다. 전체 예산의 62%에 달하는 2229억원이 일자리 분야에 집중됐다.
핵심 사업은 ‘지역혁신중심 대학지원(RISE)’이다. 1446억원을 투입해 도내 14개 대학이 참여하는 이 사업은 지역 산업과 연계한 인재 양성과 청년 정착을 목표로 한다.
공공기관과 기업에서 실무 경험을 쌓는 ‘청년 직무인턴’은 올해 1000명을 대상으로 운영되며, 참여 청년은 최대 600만원을 받는다.
구직 청년을 위한 ‘청년도전 지원사업’도 병행된다. 최대 25주간 프로그램에 참여하면 참여수당 250만원과 취업 성공 시 50만원의 인센티브가 지급된다.
청년농업인 지원도 확대된다. 전북도는 청년창업농 2041명에게 월 90만~110만원의 영농정착지원금을 지급하고, 스마트팜 20개소를 신규 조성해 청년 창농 기반을 마련한다.
주거 분야에는 578억원이 투입된다. 청년과 신혼부부를 대상으로 임대주택 936호를 공급하고, 장수·임실·남원에는 ‘반할 임대주택’ 320호를 건립한다. 공공임대주택 입주 청년과 신혼부부에게는 임대보증금 최대 2000만원을 지원한다.
또 월세 부담 완화를 위해 청년 4450명에게 월 최대 20만원씩 1년간 지원하고, 청년농촌보금자리는 58호로 확대한다.
전북도의 대표 청년정책인 ‘청년 함성패키지’도 지속 운영된다. 중소기업 재직 청년 3000명에게는 연 360만원, 구직 청년 2000명에게는 최대 300만원을 지원한다. 근로 청년이 저축하면 동일 금액을 매칭하는 ‘청년 두배적금’은 2600명이 대상이다.
가족 돌봄과 고립 등 위기 상황에 놓인 청년을 위한 전담 지원 사업에는 14억원을 투입해 자기돌봄비와 사례관리를 지원한다. 청년이 직접 정책을 제안하는 청년참여예산제를 통해 신규 사업 3건도 추진된다.
김관영 전북지사는 “청년들이 전북에서 일하고, 살고, 정착할 수 있도록 일자리와 주거 중심 정책을 지속 보완하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
