나란히 옥중 명절 맞는 尹부부 …설 당일 ‘이것’ 먹는다
윤석열 전 대통령 부부가 지난해 추석에 이어 나란히 구속 상태에서 설 명절을 맞이한다.
16일 법조계에 따르면 윤 전 대통령이 수감된 서울구치소와 김건희 여사가 수감된 서울남부구치소는 설날 당일인 17일 떡국을 제공한다.
19일 내란 우두머리 혐의 1심 선고를 앞둔 윤 전 대통령은 구치소에서 보내는 세 번째 명절이다. 1심에서 실형을 선고받은 김 여사도 지난해 추석 이후 두 번째 명절을 구치소에서 보내게 됐다.
서울구치소의 식단표에 따르면 설 당일 아침에는 떡국·김자반·배추김치가 나온다. 점심은 소고기된장찌개·감자채햄볶음·양상추유자샐러드·배추김치, 저녁으로는 고추장찌개·돼지통마늘장조림·배추김치·잡곡밥이 배식될 예정이다.
서울남부구치소는 같은 날 점심으로 떡국에 오징어젓무침·잡채·배추김치를 제공한다. 아침은 밥과 함께 쇠고기매운국·오복지무침·배추김치가, 저녁은 미역국·닭고기김치조림·청포묵김가루무침·깍두기 등의 부식을 배식할 계획이다.
지난해 기준으로 구치소의 주식비와 부식비, 부대 경비를 합한 1인당 1일 급양비는 5201원이 배정됐다. 1끼당 반찬 등 부식비는 평균 1580원 정도다.
윤 전 대통령 부부가 접견을 받을 가능성은 크지 않다. 교정 당국은 연휴 동안 수용자 접견을 원칙적으로 제한하기 때문이다.
형집행법 시행령에 따르면 수용자의 접견은 공휴일을 제외한 일과시간 내에 이뤄져야 한다. 다만 소장이 미결수용자의 처우를 위해 특별히 필요하다고 인정할 경우에만 접견 시간대 외에도 접견할 수 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사