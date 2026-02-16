일본 지난해 성장률 1.1%…27년 만에 한국 앞질러
일본의 지난해 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 1.1%를 기록해 27년 만에 한국(1.0%)을 앞섰다.
일본 내각부가 16일 발표한 GDP 속보치에 따르면 지난해 일본의 실질 기준 GDP 성장률은 1.1%로 집계됐다. 3년 만의 최고치다. 일본의 경제 성장률은 2021년 3.6%에서 2022년 1.3%, 2023년 0.7%, 2024년 -0.2%로 우하향 곡선을 그리다가 지난해 반등했다. 명목 GDP는 662조8000억엔(약 6253조원)으로 전년보다 4.5% 증가했다.
이에 따라 한국 경제가 외환위기로 마이너스 성장을 기록한 1998년(-4.9%) 이후 27년 만에 일본의 성장률이 한국을 앞서게 됐다. 한국은행이 최근 발표한 한국의 지난해 실질 GDP 성장률(속보치)은 1.0%였다.
다만 향후 성장률 수정치가 나오는 과정에서 변동 여부를 지켜볼 필요가 있다. 지난 2023년 일본의 경제 성장률은 속보치에서 한국을 웃돌았으나 확정치에서는 다시 뒤진 바 있다.
세계 주요 기관의 내년 전망치는 한국의 성장률이 일본을 다시 앞설 것으로 제시되고 있다. 경제협력개발기구(OECD)가 지난해 12월 발표한 경제전망 보고서에 따르면 일본의 경제성장률은 지난해 1.1%에서 내년 0.5%로 내려갈 것으로 예상되지만 한국은 같은 기간 1.0%에서 2.2%로 상승할 것으로 전망됐다.
지난해 일본의 분기별 실질 GDP 성장률(전 분기 대비, 계절조정)을 보면 1분기 0.3%, 2분기 0.5%를 각각 기록한 뒤 3분기에는 -0.7%로 역성장했다가 4분기에 0.1%로 반등했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사