李대통령 지지도 56.5%, 3주째↑…“부동산 투기 근절 의지 호응” [리얼미터]

李대통령 지지도 56.5%, 3주째↑…“부동산 투기 근절 의지 호응” [리얼미터]
이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 연속 상승했다는 여론조사 결과가 16일 나왔다.
리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 9~13일 전국 18세 이상 2524명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행을 긍정 평가한 응답자의 비율은 56.5%로 집계됐다. 직전 조사보다 0.7%포인트 올랐다. 부정 평가는 38.9%로 직전 조사 대비 0.2%포인트 하락했다. ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 4.6%다.
이 대통령이 국정 수행을 ‘잘한다’는 응답률은 1월 넷째주 53.1%에서 54.5%, 55.8%, 56.5%로 3주 연속 상승했다. 리얼미터는 “부동산 다주택자 세제 특혜 비판과 투기 근절에 대한 강력한 의지가 호응을 얻었다”며 “코스피 5500 돌파 등 경제지표 호조가 맞물려 국정 신뢰를 높인 것”이라고 분석했다.
지난 12~13일 전국 18세 이상 1009명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당은 44.8%, 국민의힘은 36.1%의 지지율을 보였다. 민주당은 전주 대비 2.8%포인트 떨어진 반면 국민의힘은 1.2%포인트 올랐다. 민주당은 4주 만에 하락세로 돌아서고, 국민의힘은 3주 만에 반등하면서 양당 간 격차가 지난주 12.7%포인트에서 8.7%포인트로 줄었다. 조국혁신당은 3.8%, 개혁신당은 2.7%, 진보당은 1.5%로 각각 집계됐다.
리얼미터는 민주당 지지율 하락의 주요 원인으로 조국혁신당과의 합당 논의 무산에 따른 리더십 타격, 당내 계파 갈등 부각을 꼽았다. 국민의힘에 대해서는 “야당으로서 정부의 부동산 정책을 비판하고 배현진 의원 징계 등 내부 갈등을 겪으면서도 당 쇄신과 단합 이미지를 부각해 일부 지지층의 긍정적 반응을 끌어냈다”고 해석했다.
두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
