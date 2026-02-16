“최가온, 원펜타스의 자랑” 반포 150억 아파트에 걸린 현수막
2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 한국 설상 종목 사상 첫 금메달을 딴 최가온(18)을 축하하는 현수막이 서울 서초구 반포동의 고급 아파트 단지에 걸려 온라인에서 화제가 되고 있다.
최근 온라인 커뮤니티에는 서울 서초구 반포동 래미안 원펜타스 단지 입구에 걸린 현수막 사진이 공유됐다.
현수막에는 입주민 명의로 “래미안 원펜타스의 자랑, 최가온 선수! 대한민국 최초 설상 금메달을 축하합니다”라는 문구가 적혀있다.
최가온이 인근 세화여중을 졸업하고 강남 8학군으로 꼽히는 세화여고에 재학 중이라는 사실이 알려지면서 일부 온라인에서는 해당 아파트 거주 여부를 두고 다양한 추측이 나오기도 했다. 다만 실제 거주나 소유 형태에 대해서는 확인된 바 없다.
해당 아파트 단지는 서울에서도 손꼽히는 고가 아파트로 알려져 있다. 최근 실거래가 기준 전용 79㎡는 30억 원대 중반, 대형 평형인 200㎡는 90억~110억 원 수준에서 거래되는 것으로 전해진다. 전용 245㎡(74평형)는 120억~150억원대 매물이 형성돼 있다.
한편 최가온은 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 기록하며 한국 설상 종목 최초의 올림픽 금메달을 획득했다. 결선 과정에서 두 차례 넘어지는 위기를 겪었지만, 마지막 3차 시기에서 완성도 높은 연기를 펼치며 극적인 역전 우승을 완성했다.
