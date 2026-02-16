쇼트트랙 최민정, 막힌 금맥 뚫을까…오늘밤 1000m 출격
한국 여자 쇼트트랙 ‘에이스’ 최민정(성남시청)이 막힌 금맥 뚫기에 도전한다.
최민정은 16일 오후 7시(한국시간)부터 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열리는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 1000ｍ에서 이번 대회 한국 쇼트트랙 첫 금메달 획득에 도전한다. 이날 준준결승부터 시작해 결승까지 이어진다. 결승은 오후 8시 47분쯤 열릴 예정이다.
앞선 두 번의 올림픽에서 금 3개, 은 2개를 따낸 최민정은 이번 대회에선 아직 포디움에 서지 못했다. 첫 번째 종목이었던 혼성 계주에선 레이스 도중 충돌사고로 결선 무대조차 밟지 못했다. 여자 500ｍ에서도 준결승 탈락하며 눈물을 보였다.
아쉬움을 딛고 컨디션은 계속 올라오고 있다. 최민정은 전날 1000ｍ 예선을 전체 1위 기록(1분 26초 925)으로 통과했다. 이어 3000ｍ 계주 준결승에선 두 번의 역전 레이스로 대표팀의 결승 진출을 이끌었다. 최민정의 주 종목으로는 1500ｍ가 주로 꼽히지만, 4년 전 베이징 대회에서 1000ｍ 은메달을 목에 건 바 있다.
1000ｍ 준준결승에서 최민정은 개최국 이탈리아의 ‘살아있는 전설’ 아리안나 폰타나를 비롯해 킴 부탱(캐나다), 키아라 베티(이탈리아), 가브리엘라 토폴슈카(폴란드)와 1조에서 맞붙는다. 김길리(성남시청)와 노도희(화성시청)도 예선을 통과해 준준결승부터 나선다.
이번 대회 쇼트트랙 일정이 중반에 접어든 가운데 한국 쇼트트랙은 남자 1500ｍ에서 황대헌(강원도청)이 은메달을, 남자 1000ｍ에서 임종언(고양시청)이 동메달을 따냈다. 황대헌과 임종언은 이날 오후 7시 17분 남자 500ｍ 예선에 동반 출격하며, 오후 8시 6분에는 남자 5000ｍ 준결승에서도 호흡을 맞춘다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
