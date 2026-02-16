쇼트트랙 최민정, 막힌 금맥 뚫을까…오늘밤 1000m 출격

최민정이 15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 예선에서 질주하고 있다. 연합뉴스

첫 번째 종목이었던 혼성 계

주

에선 레이스 도중 충돌사고로 결선 무대조차 밟지 못했다.

여자 500ｍ에서도 준결승 탈락하며

아쉬움을 딛고 컨디션은 계속 올라오고 있다.

최민정은 전날 1000ｍ 예선을 전체 1위 기록(1분 26초 925)으로 통과했다. 이어 3000ｍ 계주 준결승에선 두 번의 역전 레이스로 대표팀의 결승 진출을 이끌었다.

최민정의 주 종목으로는 1500ｍ가 주로 꼽히지만, 4년 전 베이징 대회에서 1000ｍ 은메달을 목에 건 바 있다.

노도희(화성시청)도 예선을 통과해 준준결승부터 나선다.

황대헌과 임종언은 이날 오후 7시 17분 남자 500ｍ 예선에 동반 출격하며, 오후 8시 6분에는 남자 5000ｍ 준결승에서도 호흡을 맞춘다.