김시우, 마지막날 7타 줄이고도 ‘톱10’ 불발…AT&T 페블비치 프로암 공동 45위

콜린 모리카와 28개월여만에 통산 7승째

김시우 제네시스 인비테이셔널 우승 도전

부상 악재 임성재, 다음주 대회도 건너 뛰어

김시우. AFP연합뉴스

콜린 모리카와. AFP연합뉴스

김시우는 16일(한국시간) 미국 캘리포니아주 페블비치의 페블비치 골프링크스(파72·6089야드)에서 열린 미

마지막 날 4라운드에서 보기는 1개로 줄이고 버디 8개를 묶어 7언더파 65타를 쳤다.

지난해 이 대회에서 우승한 로리 매킬로이(북아일랜드)는 공동 14위(최종합계 17언더파 271타)로 대회를 마쳤다.

임성재는 올댓스포츠를 통해 “예기치 않은 부상으로 올 시즌 대회에 출전하지 못해 답답하고 아쉬운 시간”이라며 “오랜 시간 기다려주신 팬분들께 감사드린다. 아놀드 파머 인비테이셔널 대회 부터 좋은 모습으로 인사드리겠다”는 뜻을 전했다.