박해준 “전성기? 아직 멀었죠…‘휴민트’로 ‘사빠죄아’ 지워지길”
설 개봉 영화 ‘휴민트’ 배우 박해준 인터뷰
“촬영하며 ‘이래서 류승완이구나’ 감탄했다”
“이미지 변신 욕심 없어…늘 최선 다할 뿐”
박해준(50)은 한때 악역 전문 배우로 통했다. 영화 ‘화차’(2012)의 사채업자부터 ‘독전’(2018)의 마약조직 간부 박선창, ‘서울의 봄’(2023)의 내란 주요임무 종사자 노태건, 그리고 드라마 ‘부부의 세계’(JTBC·2020)의 찌질한 불륜 남편 이태오까지. 변화무쌍하게도 매 작품 강렬한 인상을 남겼다.
가만 들여다보면 선과 악이 공존하는 마스크다. 최근에는 선한 이미지의 역할로 한층 스펙트럼을 넓혔다. 지난해 드라마 ‘폭싹 속았수다’(넷플릭스)의 자상한 가장 양관식과 영화 ‘야당’의 뚝심 있는 형사 오상재 역으로 잇달아 큰 사랑을 받은 건 우연이 아니었다.
신작 ‘휴민트’에서는 악랄한 얼굴로 돌아왔다. 극 중 러시아 주재 블라디보스토크 북한 총영사 황치성 역을 맡았다. 현지 마피아 조직에 북한 여성과 마약을 팔아넘기며 뒷돈을 챙기던 황치성은 자신을 감시하러 온 보위성 간부 박건(박정민)을 처리하고자 그의 옛 연인 채선화(신세경)를 타깃으로 삼았다가 남한 국가정보원 요원 조 과장(조인성)과도 대립한다. 극의 메인 빌런이다.
최근 서울 종로구 한 카페에서 만난 박해준은 “류승완 감독님께 출연 제안을 받고 ‘드디어 날 찾아주셨구나’ 싶어 기쁘고 영광스러웠다”고 말했다. 또 악역을 맡는 데 대한 부담이 없었느냐는 물음에는 “작품이 가진 힘이 있다고 생각한다”면서 “같은 악역이라도 감독이 다르고 대본이 다르면 인물도 다를 수밖에 없다. 주어진 역할에 충실할 뿐”이라고 답했다.
류 감독이 원하는 악역 이미지를 충실히 구현해 나갔다. 박해준은 “감독님이 고지식하면서도 품위 있는 악당을 원하셨다. 참고할 만한 영화 30편 정도를 추천해 주셨는데 특히 ‘바스터즈: 거친 녀석들’에서 크리스토퍼 왈츠 배우가 연기한 ‘유대인 사냥꾼’ 한스 란다 대령을 예로 들었다. 노련하지만 비열하고 존재만으로 공포스러운 인물을 표현하고자 했다”고 설명했다.
류 감독을 향한 무한 신뢰는 촬영 과정에서 자연스럽게 생겨났다. 박해준은 “(조)인성씨가 류 감독님과 작업할 때는 시나리오도 안 보고 결정한다는데 그 이유를 알았다. 감독님 작품은 시나리오보다 완성본이 훨씬 훌륭하게 나오더라”며 “과정을 지켜보면 영화가 잘 만들어지고 있다는 확신이 든다. 믿음이 있으니 더 애정을 갖게 된다. ‘이래서 류승완이구나’ 느꼈다”고 털어놨다.
자칫 평면적일 수 있던 황치성 캐릭터를 펄떡이는 악역으로 완성한 건 박해준의 힘이었다. 그는 “연기를 계산하기보다 현장의 날씨나 분위기에 따라 내던지는 경우가 있는데 황치성이 그랬다. 그런 연기 방식이 인물을 다채롭게 보이도록 만든 것 같다”면서 “내가 워낙 감독 요구를 잘 맞추고 현장 적응력도 좋은 편이다. 감독님들이 저와 작업하면 후회는 안 하실 것”이라며 웃었다.
황치성 캐릭터로 전작의 양관식 이미지를 지우고 싶은 생각이 있느냐는 질문에는 “그 좋은 이미지를 왜 지우냐”며 펄쩍 뛰었다. “지금도 길 가다 보면 ‘폭싹 속았수다’ 봤다고 말씀해 주는 분들이 많아 반가워요. 너무 좋은 드라마죠. 개인적으로는 이태오를 좀 지워주시면 좋겠어요. 지금도 ‘부부의 세계’ 속 대사 ‘사빠죄아’(사랑에 빠진 건 죄가 아니잖아)로 불려서…. 하하.”
박해준은 “다양한 역할을 맡아 연기할 수 있다는 건 감사한 일이다. 배우로서 잘 살아왔다는 생각이 든다”며 미소를 지었다. 그는 “이미지 변신에 대한 욕심이나 욕망은 없다. 계산하거나 계획하는 편도 아니다. 대본이 좋으면 참여하고 역할에 충실히 임할 뿐”이라며 “계속 연기할 수 있는 것에 감사할 따름”이라고 했다.
‘휴민트’ 이후에도 바쁜 행보를 이어간다. 전작 ‘나의 아저씨’(tvN·2018)를 함께한 박해영 작가의 신작 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’(JTBC)로 상반기 시청자를 만난다. 일각에서는 ‘박해준 전성기’라는 말도 나온다. 그는 “배우로서 날 인정하고 좋아해 주는 분들이 많다는 걸 알고 있다. 그러나 ‘내 시대가 왔다’고 생각하진 않는다. 아직 멀었다. 부족한 게 많다”고 겸손해 했다.
“사실 불안해지기도 합니다. 배우로서 더 깊이 고민하지 않으면 큰일나겠다는 생각에 나 자신을 부여잡게 되죠. 스스로 질문도 많이 던져요. 중심을 잘 잡고 있는지, 매 순간 최선을 다하고 있는지…. 어떤 순간에도 변치 않으려는 건 솔직한 태도예요. 뭔가 있어 보이려 ‘척’하지 말되 모자란 모습을 일부러 들추지도 말고 하던 대로 하자, 그렇게 마음을 다잡고 있습니다.”
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
