서울→부산 6시간 20분…전국 고속도로 정체 본격화
설 연휴 셋째 날인 16일 오전 귀성객과 귀경객 차량이 동시에 몰리면서 전국 고속도로 곳곳에서 정체가 이어지고 있다.
한국도로공사에 따르면 이날 오전 8시 기준 서울요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 소요 시간은 부산 6시간 20분, 울산 6시간, 대구 5시간 20분, 목포 4시간 40분, 광주 4시간 20분, 강릉 3시간 10분, 대전 2시간 20분이다.
각 지역에서 서울로 향하는 귀경길은 부산 5시간 30분, 울산 5시간 10분, 대구 4시간 30분, 목포·광주 각 3시간 50분, 강릉 2시간 40분, 대전 1시간 50분이 소요될 것으로 전망됐다.
귀성 방향은 전날과 비슷하거나 다소 완화된 반면, 귀경길은 지역에 따라 10~30분가량 더 늘어난 모습이다.
구간별로는 경부고속도로 부산 방향에서 망향휴게소~천안분기점 약 6㎞, 천안분기점~천안호두휴게소 약 11㎞, 옥산분기점~청주분기점 약 17㎞ 구간에서 정체가 이어지고 있다.
중부내륙고속도로 창원 방향 역시 여주분기점~감곡 인근 약 10㎞ 구간에서 차량 속도가 떨어진 상태다.
도로공사는 이날 전국적으로 차량 약 505만대가 이동할 것으로 내다봤다. 수도권에서 지방으로 41만대, 지방에서 수도권으로 41만대가 이동할 것으로 보인다.
귀성길 정체는 오전 6~7시 시작돼 오전 11시부터 정오 사이 가장 혼잡할 것으로 예상되며, 오후 5~6시쯤 점차 풀릴 전망이다.
귀경길은 오전 9~10시부터 막히기 시작해 오후 4~5시 정점을 찍은 뒤 오후 10~11시가 돼야 해소될 것으로 보인다.
