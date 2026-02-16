충주맨 떠나자…‘97만’ 충주시 유튜브 ‘82만’ 급감
충주맨으로 알려진 김선태 주무관이 사직 의사를 전하면서 충주시 유튜브 채널 구독자도 급감하고 있다.
16일 오전 9시30분 기준 유튜브 채널 ‘충주시’의 구독자 수는 약 82만6000명을 기록하고 있다. 지난 13일 김 주무관이 사직을 발표하기 전 97만명대였던 수치와 비교하면 약 15만명 가까이 줄어든 셈이다.
김 주무관은 충주시 유튜브 채널을 전국 지자체 유튜브 구독자 수 1위에 올려놓으며 충주맨으로 불렸다. 김 주무관은 현재 사직서를 제출하고 휴가를 간 상태다.
앞서 김 주무관은 공식 유튜브 채널을 통해 사직 소식을 전했다. 그는 “공직에 들어온 지 10년, 충주맨으로 살아온 지 7년의 시간을 뒤로하고 작별 인사를 드린다”며 “작은 성공을 거둘 수 있었던 것은 구독자 여러분 덕분”이라고 말했다.
이어 그는 “응원해 주던 충주시민과 항상 배려해 주셨던 충주시청 동료 여러분께도 감사의 말씀을 드린다”고 덧붙였다. 해당 영상은 현재 조회수 365만회를 기록하고 있다.
충주시 유튜브 채널이 커지는 데 김 주무관이 결정적인 역할을 했다는 점에서 충주시 유튜브 채널 구독자수를 향후 계속 감소할 것으로 예상된다. 김 주무관은 2016년 9급 공무원으로 입직해 충주시 유튜브를 성공시키며 7년만에 6급으로 초고속 승진했다.
