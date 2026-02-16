시사 전체기사

경기도교육청, 설 연휴 학교 등 1500여곳 주차장 개방

입력:2026-02-16 07:20
수정:2026-02-16 08:17
경기도교육청은 설 연휴 경기도를 방문하는 귀성객과 지역주민의 주차 편의를 위해 산하 교육기관과 학교 주차장을 무료 개방한다고 15일 밝혔다.

주차장 무료 개방 운영 기간은 오는 18일까지다. 경기도교육청을 포함한 직속기관·교육지원청·도서관·연수원 등 산하 교육기관과 도내 학교 등 총 1500여곳이 개방된다.

개방 기관과 학교는 대국민 공공자원 개방·공유서비스인 공유누리(www.eshare.go.kr)와 네이버지도, 카카오맵, 티맵, 아이나비에어, 현대차네비게이션에서 관련 정보를 제공한다.

개방 시간은 학교나 기관에 따라 개별적으로 정하거나 종일 운영한다.

개방 주차장 이용자는 긴급 상황을 대비해 차량 앞면에 반드시 연락처를 남겨야 한다.

또 교육기관인 만큼 학생 안전사고 예방에 유의하고, 학교 시설물 훼손 금지, 쓰레기 무단 투기 금지 등 이용 수칙을 준수해야 한다.

수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr

