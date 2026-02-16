스피드 女500m 메달 불발…이나현·김민선, 4년 뒤 기약

스피드 女500m 메달 불발…이나현·김민선, 4년 뒤 기약
스피드스케이팅의 이나현(한국체대)과 김민선(의정부시청)이 주 종목인 여자 500m 경기에서 입상에 실패했다. 다만 생애 첫 올림픽에 나선 이나현은 ‘톱10’에 진입하는 성과를 냈다. 세 번째 올림픽에 출전한 김민선은 뜻한 바를 이루지 못했지만 4년 뒤를 기약했다.
이나현은 15일(현지시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스피드스케이팅 여자 500m 결선에서 37초86의 기록으로 10위에 올랐다. 이로써 이나현은 지난 여자 1000m 9위에 이어 대회 두 종목에서 모두 10위권에 이름을 올렸다.
이나현은 2025 하얼빈 동계아시안게임에서 전 종목 입상에 성공하며 차세대 빙속 기대주로 자리매김했다. 여자 1000m에서 한국 역대 최고 성적을 써낸 그는 주 종목에서 입상을 노렸지만, 세계 최강 실력을 뽐내는 네덜란드 선수들의 벽을 넘지 못했다.
네덜란드의 펨케 콕은 이날 36초39로 올림픽 신기록을 세우며 금메달을 가져갔다. 네덜란드의 유타 레이르담이 37초15로 은메달을, 일본의 다카기 미호가 37초27로 동메달을 차지했다.
이나현은 “아쉽지만 최선을 다했다. 후회는 없다”며 “출전한 두 종목에서 모두 톱10에 올라 희망을 봤다. 4년 뒤에는 시상대에 오를 수 있다는 자신감이 생겼다”고 강조했다. 부족했던 부분에 대한 보완 계획도 밝혔다. 이나현은 “다음에는 철저하게 올림픽에 맞춰 컨디션을 끌어올려야 할 것 같다”고 말했다.
‘이상화 후계자’로 꼽혔던 김민선은 같은 경기에서 38초01을 기록, 14위에 그쳤다. 2018년 평창 대회 16위, 2022년 베이징 대회 7위를 기록한 김민선은 2022-2023시즌 세계랭킹 1위에 오르기도 했다. 하지만 세 번째 올림픽 무대에서 그간 약점으로 꼽혔던 초반 스타트 문제를 해결하지 못하면서 아쉬움을 삼켰다. 김민선의 첫 100m 기록은 10초61로 21위였다.
경기를 마친 김민선은 “시원하지 않고 섭섭한 마음이 크다”며 참아왔던 눈물을 쏟아냈다. 그는 “매번 초반 100m 기록이 문제였는데, 이번에도 나를 괴롭혔던 것 같다”고 말했다. 하지만 그는 다음 올림픽에도 도전하겠다는 의지를 드러냈다. 김민선은 “지난 4년은 정말 꿈같은 시간이었다. 더 좋은 선수가 될 수 있도록 다음 대회까지 남은 4년을 다시 준비하겠다”고 말했다.
