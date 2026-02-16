인구 절벽 비웃는 자가용 승용차… 등록 대수 26년 새 172%↑

국민 2.5명당 자가용 승용차 1대 보유한 셈

인구는 2020년 정점 지나 감소세

1인 가구 증가 등 가구 분화 영향

특히 서울은 지난해 등록 대수가 265만6261대로 1년 전(265만6854대)보다 593대 줄어들며 처음 ‘마이너스’를 기록했다.