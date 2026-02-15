‘돌아온 탕아’ 앤서니 김, LIV골프 애들레이드 우승…16년여만의 정상 등극

마지막날 9타 줄여 역전승 완성

욘 람 추격 3타차 2위로 따돌려

15일 호주 애들레이드의 그레인지GC에서 끝난 LIV 골프 애들레이드에서 우승한 앤서니 김. AFP연합뉴스

15일 호주 애들레이드의 그레인지GC에서 끝난 LIV 골프 애들레이드에서 16년여만에 우승 트로피를 들어 올린 앤서니 김이 아내 에밀리, 딸 이사벨라와 우승 기쁨을 만끽하고 있다. AFP연합뉴스

앤서니 김은 개인전 우승 상금 400만달러와 단체전 3위 상금의 25%인 22만5000달러를 더해 422만5000달러(약 61억원)를 획득했다.