‘국대’ 양윤서, 아태 여자아마 골프선수권대회 우승…“메이저 우승 도전하겠다”
‘국가대표’ 양윤서(인천여고부설방송통신고)가 아시아태평양 여자아마추어 골프선수권대회에서 한국인 최초로 정상 등극에 성공했다.
양윤서는 15일 뉴질랜드 웰링턴의 로열 웰링턴GC(파72·6362야드)에서 열린 대회 마지막날 4라운드에서 보기 3개를 범했으나 이글 1개와 버디 4개를 잡아 3언더파 69타를 쳤다.
최종합계 16언더파 272타를 기록한 양윤서는 2위 오수민(신성고)의 추격을 8타 차이로 여유있게 따돌리고 우승 트로피를 들어 올렸다.
2018년 창설된 이 대회는 R&A와 아시아태평양골프연맹이 공동으로 개최한다. 한국 국적 선수가 우승한 것은 양윤서가 최초다.
양윤서는 이번 우승으로 미국여자프로골프(LPGA)투어 5대 메이저대회인 셰브론 챔피언십, 에비앙 챔피언십, AIG 여자오픈 등 출전 자격을 획득했다.
이 외에도 하나금융그룹 챔피언십, ISPS 한다 호주여자오픈, R&A 여자 아마추어 챔피언십, 오거스타 내셔널 여자 아마추어 대회 출전권도 손에 넣었다.
2018년에 창설된 이 대회 초대 챔피언이 현 여자 골프 세계 랭킹 1위인 지노 티띠꾼(태국)이다. 한국 선수는 2023년 김민솔, 2024년 이효송, 2025년과 올해 오수민이 준우승을 거둔 바 있다.
양윤서는 “메이저 대회 출전 자격을 얻어 세계 최고의 선수들과 좋은 코스에서 경기하게 돼 기대된다”며 “메이저 문을 두드리다보면 챔피언이 될 것 같다. 멀지 않은 (내)미래가 될 것 같다“고 강한 자신감을 내보였다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
