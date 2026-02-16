이번 설, 제주 러닝 명소는 여기

설 연휴에도 러너들의 발걸음은 멈추지 않는다. 바다를 품은 해안도로, 숲길의 청량한 공기, 오름과 산길의 역동적인 풍광까지. 제주는 러너들에게 천국 같은 러닝 명소다. 이번 설, 어디로 달려가 볼까.
“난 바다 보며 달릴래”제주시 용담 해안도로는 러너들에게 특히 인기 있는 코스다. 용두암에서 도두봉까지 6㎞가량 이어지는 이 길은 낮에는 푸른 바다와 함께, 밤에는 화려한 조명 속에서 달릴 수 있어 ‘야간 러닝 명소’로 불린다. 가로등과 알록달록한 조명이 설치돼 늦은 밤에도 안전하게 달릴 수 있으며, 공항과 가까워 도착 직후나 출발 전 가볍게 러닝하기 좋다.
용두암 공영주차장(제주시 용담2동 483)을 이용할 수 있고, 해안변을 따라 식당과 카페가 많아 중간중간 휴식하기에도 알맞다. 정식 명칭은 ‘서해안로’지만 제주 대표 관광지인 용두암과 인접해 ‘용두암 해안도로’로 더 널리 불린다.
제주시 한림읍의 협재해변과 금능해변은 백사장과 해안 산책로를 따라 달리는 약 3㎞ 코스다. 용담 해안도로가 정제된 바다 풍광이 매력적이라면, 협재·금능해변은 해수욕장이 주는 특유의 여유와 겨울 바다의 분위기를 더 강하게 느낄 수 있다.
해질녘에는 붉은 노을과 에메랄드빛 바다가 어우러진 장관이 펼쳐진다. 여행지나 친척집 방문 장소가 서부권이라면 좋은 선택지가 될 수 있다.
같은 서부권의 애월 해안도로는 절벽과 바다가 나란히 펼쳐져 ‘감성 러닝’의 대표 코스로 꼽힌다. 카페 거리와 편의시설이 잘 갖춰져 있어 러닝 후 휴식하기에도 좋다. 동부권의 월정리에서 세화까지 이어지는 해안도로 역시 카페와 바다가 어우러진 풍경 덕분에 러너들에게 인기가 높다.
월정리 바다에서는 겨울에도 패들보드와 서핑을 즐기는 모습을 볼 수 있다. 월정리 구간을 벗어나면 다시 한적한 도로가 이어져 차분히 달릴 수 있다.
숲의 향을 폐부 가득 담고 싶다면제주의 숲길을 뛰고 싶지만, 긴 탐방은 부담스럽다면 이곳으로 가보자.
절물자연휴양림은 제주시 봉개동 절물오름 분화구 아래 자리한다. 50년 이상된 삼나무가 빽빽하게 들어서 있어 그늘진 길을 따라 달리기에 좋다. 6㎞ 길이의 순환 산책로가 마련돼 러닝 코스로 활용하기 알맞다.
숲길은 약 3㎞의 평탄한 ‘너나들이길’ 11.5㎞로 가장 긴 ‘장생의 숲길’, 8㎞ 길이의 ‘숯무르 편백숲길’, 오름을 오르내리는 1.6㎞ ‘절물오름 탐방로’ 등 크게 다섯 가지로 나뉘어 있다. 취향과 체력에 맞게 선택할 수 있다.
붉은오름휴양림은 사려니숲길과 연결되는 대표적인 트레일 러닝 명소다. 오름 정상까지 오르는 짧은 코스와 숲길을 이어 달릴 수 있는 다양한 루트가 마련돼 있다. 정상 등반길은 입구에서 붉은오름 정상까지 약 20분 정도 소요되는 짧은 오름 코스로 오르막 러닝을 경험하기에 적합하다.
숲길은 붉은오름을 중심으로 2~6㎞ 내외의 여러 길이 있다. 숲길만 선택하거나 오름과 숲길을 연계해 달릴 수 있다. 짧게는 2~3㎞, 사려니숲길까지 확장하면 10㎞ 이상도 달릴 수 있는 유연한 코스를 제공한다. 제주시와 서귀포시 경계 부근인 서귀포시 표선면 남조로변에 위치해 있어 양쪽 모두에서 접근하기 쉽다.
제주시 용강동 5·16도로변에 자리한 한라생태숲은 다양한 식물상을 볼 수 있다는 점이 가장 큰 매력이다. 과거 마소의 방목지로 쓰이던 곳을 난대·온대·한대 식물이 조화롭게 어우러지도록 생태를 복원해 조성했다. 전체 숲길은 약 8㎞다.
입구에서 시작해 숲을 순환하는 코스는 평탄한 길과 완만한 오르내림이 섞여 있어 초보자도 부담 없이 달릴 수 있다. 숲 깊숙이 들어갈수록 울창한 나무와 습지, 갈대밭 등 생태적 다양성을 체감할 수 있다.
데이터로 본 제주 러닝 열풍제주관광공사가 지난해 12월 발표한 ‘데이터로 보는 제주여행-러닝편’에 따르면, 러닝은 이제 제주여행의 새로운 일상으로 자리 잡고 있다.
2021년 약 5700건이던 ‘러닝’ 관련 언급은 지난해 1월부터 9월까지 약 8800건으로 크게 늘었다. ‘버킷리스트’라는 키워드와 함께 언급된 사례도 같은 기간 36건에서 110건으로 증가해 러닝이 여행자들에게 꼭 해보고 싶은 활동으로 자리 잡았음을 시사했다.
위드코로나 이후 ‘혼자 달리기’보다 ‘크루 러닝’이 급격히 증가했고, 러닝과 함께 언급된 키워드에는 ‘힐링’ ‘건강’ ‘여행’ ‘자연’ 등이 포함됐다.
러닝은 제주여행의 새로운 문화가 되고 있다. 오는 6월 제주관광공사가 개최하는 ‘2026 제주오름트레일런’은 지난 11일 접수 시작 하루 만에 전석 매진됐다. 참가자는 30㎞와 10㎞ 두 개 코스로 각각 1000명씩 모집했으며, 싱가포르·베트남·일본 등 해외 트레일 러너도 다수 참가할 예정이다.
이번 설 명절, 가족과 함께 혹은 러닝 크루와 함께 제주의 바다와 오름을 배경으로 달려보는 건 어떨까. 다행히 연휴 기간 제주에는 비 예보가 없다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
