국민의힘 서울시장 후보 정중동…‘오세훈 대항마’는 누가 될까
서울은 6·3 지방선거의 최대 승부처로 꼽힌다. 국민의힘은 직전 서울시장 선거에서 59.05%의 득표율을 기록해 압도했으나, 올해 판세는 4년 전과는 완전히 다를 것이라는 게 중론이다. 12·3 비상계엄 사태, 윤석열 전 대통령 탄핵 여파에 중도층 민심이 보수에 우호적이지 않은 탓이다.
이에 따라 후보가 난립하는 더불어민주당과 달리 국민의힘에선 15일 기준 아직 공식 출마를 선언한 후보는 없다. 현역인 오세훈 서울시장과 윤희숙 전 의원만 출마를 시사한 상태고, 원내에선 나경원·안철수·신동욱 의원 등이 주요 후보군으로 거론된다. 잠재 후보들은 당 내분 상황을 포함해 민심 추이, 경선·본선 승리 가능성 등을 고려해 출마 여부를 결정할 것으로 전망된다.
야권의 가장 유력한 후보인 오 시장은 당 지도부를 향해 연일 ‘절윤’을 요구하며 국민의힘 내부 갈등의 중심에 서 있다. 특히 지난달 29일 한 전 대표 제명 직후에는 공천권을 쥔 장 대표를 향해 “국민의힘을 이끌 자격이 없다”며 사퇴를 촉구하기도 했다.
당권파에선 오 시장이 지선 이후 당권을 겨냥한 것 아니냐는 의구심도 제기하고 있으나, 오 시장 측은 “더 늦기 전에 민심을 좇아야 한다는 절박함에 강하게 노선 변화를 촉구하는 것”이라고 강조했다. 오 시장은 최근 언론 인터뷰에서 “당의 노선 자체가 ‘윤 어게인’에 가깝다고 느껴지는 한 이번 선거는 굉장히 어려울 것”이라며 “수도권에서 승리하려면 민심의 바다인 중도층의 마음을 얻을 수 있는 노선으로 빨리 전환해야 한다”고 말했다.
오 시장은 현역 4선 서울시장으로서 풍부한 시정 경력과 높은 인지도, 중도층 소구력이 있다는 점이 강점이다. 당 주류인 대구·경북(TK) 의원들 사이에서도 “현실적으로 오세훈 아니면 누가 있겠나”라는 말이 나온다. 다만 경선에서 당심의 선택을 받기 어려울 것이란 관측도 있다. 12·3 비상계엄 사태와 탄핵 이후, 탄핵에 반대하는 강성 보수층이 당 주도권을 쥐면서 당심과 민심이 엇갈리고 있는 상황 탓이다.
현역 프리미엄은 약점으로도 거론된다. 새 인물을 찾는 경향이 두드러지는 선거판에서 ‘5선 시장’에 대한 피로감을 극복하기 쉽지 않다는 지적이다. 한 수도권 의원은 “학급 반장도 2번 하면 질린다. 시장 5선은 오죽하겠나”라고 말했다.
당권파에선 ‘오세훈 대항마’로 나경원·안철수·신동욱 의원 이름이 오르내린다. 이들 중 나 의원은 가장 유력한 경쟁자로 언급된다. 나 의원은 5선 중진임에도 22대 국회에서 여야가 가장 격렬하게 대치하는 법제사법위원회 야당 간사 역할를 맡아 대여투쟁의 선봉에 섰다. 탄핵 정국 당시엔 거리로 나와 탄핵 반대 시위를 주도하기도 했다. 팔짱 낀 중진들 사이에서 보수 여전사 이미지를 구축하며 강성보수 진영 지지 기반을 꾸준히 다져왔다는 평가다.
나 의원은 2021년 3월 여론조사 100%로 진행된 서울시장 보궐선거 경선에서 최종 득표율 36.31%를 기록해 오세훈 후보에게 5.33% 포인트 차이로 패배했다. 국민의힘은 이번 지선 경선 룰을 ‘당원 투표 50%, 일반 국민 여론조사 50%’로 결정했다. 당심이 얼마나 결집하느냐에 따라 설욕전이 펼쳐질 가능성도 열려 있다.
오 시장을 향해선 연일 견제구를 날리고 있다. 지난 9일 언론 인터뷰에선 “(오 시장은) 남 탓을 그만해야 한다”며 “본인이 서울에서 4번씩 시장을 했는데 왜 정원오 성동구청장한테 밀리는 평가를 받는지 스스로 노력하는 게 먼저”라고 직격했다. 지난달에는 보수 유튜브 방송에 출연해 “오세훈을 좀 이겨보고 싶다”고 발언해 화제가 되기도 했다.
본인 출마 여부에 대해선 “아직 고민이 끝나지 않았다”며 말을 아끼고 있다. 나 의원은 오랜 의정 경험과 높은 인지도를 갖고 있고, 여성 후보라는 상징성도 크다. 중도 확장성은 약점으로 거론된다. 중도층 민심이 결정적인 서울시장 선거에서 불리하게 작용할 수 있다. 본선 진출 시 의원직을 내려놔야 하는 것도 부담이다. 나 의원 지역구인 동작을은 후보 역량에 따라 승패가 엇갈렸던 곳이다.
성남 분당갑을 지역구로 둔 안 의원도 대안으로 거론된다. 최근 한동훈 전 대표 제명 사태의 배경이 된 당원게시판 사건과 관련해 IP 검증을 요청하는 등 당권파와 결이 가까운 목소리를 낸 것을 두고 여러 해석이 나온다. 중도층 이미지가 뚜렷한 안 의원이 상대적으로 취약한 당내 기반을 확장하기 위한 것 아니냐는 관측이다. 그는 지난 21대 대선 때도 출구조사 발표 이후 패색이 짙은 상황에서 홀로 국민의힘 상황실을 지키면서 주목을 받았다.
IT전문가 출신 이공계 정치인으로 대중적 인지도가 높은 안 의원은 여권 후보와 맞붙었을 때 스윙보터층을 흡수할 수 있는 여지가 크다는 평가를 받는다. 내란심판 구도에서도 자유롭다. 안 의원은 비상계엄 사태 직후부터 줄곧 계엄을 강하게 비판하며 찬탄(탄핵 찬성) 입장을 지켜왔고, 2023년 12월 7일 윤 전 대통령 1차 탄핵소추안이 국회 본회의에 상정됐을 당시 국민의힘 의원 중 혼자 표결에 참석해 소신 있는 정치인이라는 인상을 남겼다.
국민의힘 관계자는 “안 의원은 경기지사보다는 한 차례 양보했던 서울시장에 더 출마 명분이 있을 것”이라며 “당에서 출마를 원한다든지 정치적 여건이 마련된다면 충분히 고려해보지 않겠느냐”고 말했다.
국민의힘 수석최고위원인 신 의원, 대선 패배 후 국민의힘 혁신위원장을 역임했던 윤 전 의원은 다크호스로 분류된다. 방송사 메인앵커 출신인 신 의원은 당내에서도 메시지 전달력이 탁월하다는 평가를 받는다. 한 지도부 인사는 “최고위 회의 때 원고도 없이 키워드만 가지고 발언하는데, 늘 핵심을 짚는다”며 “정치적 균형 감각도 뛰어나다”고 말했다.
당내 선수교체론이 힘을 받는다면 유력 주자로 부상할 수 있다는 조건도 갖췄다. 신 의원은 지난해 8월 전당대회 최고위원 선거에서 가장 높은 득표율을 기록해 수석최고위원으로 당선됐다. ‘뉴페이스’임에도 당심 지지는 어느 정도 입증이 된 셈이다.
다만 서울시라는 광역 행정을 이끌기에는 경험이 부족하고, 정치적 체급이 다른 후보들에 비해 낮다는 평가도 나온다. 당 관계자는 이에 대해 “그런 것으로 따지자면 매번 하는 사람만 해야 한다”며 “민주당 정원오 구청장도 체급이 높아 지지율이 나오는 것인가”라고 반문했다. 신 의원은 최근 언론 인터뷰에서 출마 여부에 대해 “열심히 고민해보겠다”며 여지를 남겼다.
한국개발연구원(KDI) 출신 경제통인 윤 전 의원은 현재 유일하게 출마 의사를 밝힌 상태다. 윤 의원은 “소는 누가 키우냐. 나는 농사 짓고 소를 키우겠다”며 당내 갈등과는 거리를 둔 채 정책 선거에 집중하는 모습이다. 문재인정부 당시 ‘임대차 3법’에 반대하는 “나는 임차인입니다” 연설로 화제를 모았던 그는 최근 연일 이재명정부 부동산 정책을 강도 높게 비판하며 존재감을 키우고 있다.
그는 지난 1월부터 페이스북에 서울과 자신의 삶을 엮어낸 ‘나의 꿈, 나의 도시’를 연재하고 있고, 유튜브에서는 ‘하이 서울’이라는 명패를 걸고 서울의 주요 재개발 현장을 직접 다니며 주거사다리 복원을 위한 구상을 선보이고 있다. 이는 서울 유권자들과 정서적 유대감을 형성하는 동시에 서울의 문제를 가장 잘 파악하고 있는 정책 전문가임을 강조하는 차별화 전략으로 풀이된다.
부동산 민심이 이번 선거의 최대 쟁점으로 떠오를 경우 가장 강력한 경쟁력을 갖춘 후보가 될 것이란 분석도 있다. 그러나 현역 의원이 아니라는 점에서 당내 조직력 등은 한계로 꼽힌다.
윤 전 의원은 이날 본인 유튜브 채널에 ‘서울시장 출마선언 티저’ 영상을 올리고 “썩어있던 10년, 고여있던 10년을 넘어서겠다”며 “다시 기회가 넘치는 도시로, 다시 노력이 보상받는 도시로 서울을 반드시 놀려놓겠다”고 밝혔다. 윤 전 의원은 설 연휴 직후 공식 출마 선언을 할 예정인 것으로 전해졌다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
