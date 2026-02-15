김영록 지사, 전남·광주 행정통합특별시 산업혁신 청사진 발표

연 최대 5조원 재정지원·공공기관 우선 이전 등 성장 기반



반도체 3축 클러스터 등 대규모 투자유치로 산업재편 가속



청년 유입…27개 시군구 상생 발전하는 균형 성장 기대도

첨단반도체 팹 조감도. 전남도 제공

전남·광주통합특별시 설치를 위한 특별법안이 국회 입법 마무리 단계에 접어들면서, 전남·광주 통합특별시 출범이 현실로 다가오고 있다.



이재명 정부는 출범 이후 5극 3특 국가균형성장 전략을 국정철학의 핵심으로 내세웠으며, 최근에는 ‘지방 주도 성장으로의 대전환’을 국정과제 최우선 과제로 선포했다.



이에 따라 연 최대 5조원, 4년간 최대 20조원의 재정지원, 서울시에 준하는 위상과 지위, 공공기관 우선 이전, 보조금 지급 및 세금 감면 등 산업활성화 시책 등 4대 행정통합 인센티브가 국무총리 발표를 통해 제시됐다. 이러한 지원책은 통합지자체의 지역발전에 막대한 영향을 미칠 것으로 기대된다.



전남·광주 행정통합은 대전·충남, 대구·경북보다 시작은 늦었지만, 통합까지는 가장 앞선 상황이다.



전남도는 지난해 12월 28일 김영록 지사의 2026년 신년사를 통해 행정통합을 공식 선언했다. 이어 50여일간 특별법안 준비, 도의회 의견 청취, 시도민 의견수렴 등 통합 절차를 빠짐없이 진행했다.



공청회와 간담회 등 공식 의견수렴도 50여 차례 넘게 이뤄졌다. 짧은 기간임에도 정부의 지원과 시도민의 압도적 성원이 모든 과정을 거칠 수 있게 했다는 평가다.



통합특별시의 미래 설계도에서 핵심은 산업이다. 전남·광주 권역별 특성에 맞는 산업 배치와 기업 유치 전략을 추진하며, 산업 재편을 통한 지역 발전을 도모한다.



특히 ‘반도체 3축 클러스터 조성’이 핵심 전략으로 꼽힌다. 반도체 산업의 최우선 요건인 물과 전기가 풍부하고 부지가 저렴하다는 점에서 전남이 수도권 등에 비해 압도적으로 유리하다는 평가다.



3축 클러스터는 광주권, 동부권, 서부권 중심으로 조성될 계획이다. 광주권은 인재와 연구개발(R&D)의 거점이자 반도체 설계부터 후공정까지 아우르는 기술 생태계로, 서부권은 전기와 물이 풍부한 첨단 반도체 생산기지로, 동부권은 피지컬AI 생태계와 반도체 팹 중심지역으로 각각 육성할 방침이다.



전남도는 최근 대기업 지방투자계획 300조원의 절반인 150조원과, 반도체·이차전지·로봇·수소 등 신산업 투자 300조원을 추가 유치할 준비를 하고 있다. 반도체뿐 아니라 문화산업, 자율주행차 등 첨단 모빌리티, 재생에너지, 조선산업의 스마트팩토리 전환, 항공우주산업, 석유화학·철강산업 고부가화 등 다양한 산업에 대규모 투자유치를 통해 권역별 산업 재편을 추진할 계획이다.



산업 육성과 기업 유치는 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출로 이어져 청년 유출을 방지하고 인구 유입을 촉진하는 선순환 구조를 기대하게 한다. 정부가 약속한 통합지역에 2차 공공기관 우선 이전도 청년이 선호하는 좋은 일자리를 늘릴 것으로 예측된다.



복지·교육·문화·청년지원책 등 기존 양 시·도에서 시행 중인 주민 혜택사업도 통합 이후 시도민 모두가 누릴 수 있도록 확대할 계획이다. 또한 균형발전기금 조성과 재정 인센티브 등을 통해 상대적으로 여건이 열악한 지역을 지원하고, 시군구의 재정 기반을 보완할 예정이다. 이를 통해 27개 시군구 어느 지역도 소외되거나 손해보지 않고 함께 성장할 기반을 마련한다는 방침이다.





김영록(사진) 지사는 15일 “행정통합을 통해 대한민국 첨단산업의 물길을 전남·광주로 돌려, 청년이 고향에서 꿈을 갖고 미래를 펼칠 수 있는 기회의 땅, 희망의 땅, 황금의 땅을 물려주겠다”며 “전남과 광주가 하나돼 400만 전남광주통합특별시 대부흥 시대를 열겠다”고 밝혔다.



전남·광주 행정통합은 이달 내 특별법안이 국회를 통과하면 6월 지방선거에서 통합시장을 선출하고 7월 1일 역사적 전남광주통합특별시 출범으로 완성될 예정이다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



