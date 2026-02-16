전현희 “성동구에 모빌리티 혁신도시…난 체급이 달라”[인터뷰]

서울 돔 아레나 “K팝 산업을 위한 7만석 공연장 필요”

전 의원 “DDP 해체로 서울의 성장 동력 다시 살릴 것”

부동산 대책으론 성동·강남·용산에 50층 청년임대주택 공급

전 의원이 구상하고 있는 '서울 돔 아레나'의 조감도 사진. 전 의원 측 제공

1000만원 보증금에 월 5~60만원으로 계산했다.

시정의 문제점은 독불장군이라는 점이다. 서울시는 정부와 같이 가야 한다. 당장 1·29 부동산 정책을 두고도 정부와 엇박자를 내고 있다.

정부와 함께 주택 정책뿐 아니라 대부분 정책에 협조하며 함께 가야만 속도를 낼 수 있다. 국회와도 마찬가지다.

서울시 정책에 입법이 필요한 사안이 많다.

오직 전현희만이 청와대, 정부, 국회, 서울시의회 모든 갈등을 조율하고 원하는 정책과 입법, 예산을 만들어낼 수 있다.

저는 그런 경험이 너무 많다. 국민권익위원장 3년간 조율을 업으로 삼았다. 권익위로 들어오는 민원 자체가 열 군데 이상 정부 기관이 같이 이해관계 얽힌 사안들이 대부분이다.

현재 서울시장 후보 중 이런 일에 경험이 있고 또 가장 유능하게 해낼 사람은 사실상 저밖에 없다”