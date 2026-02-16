전현희 “성동구에 모빌리티 혁신도시…난 체급이 달라”[인터뷰]
서울 돔 아레나 “K팝 산업을 위한 7만석 공연장 필요”
전 의원 “DDP 해체로 서울의 성장 동력 다시 살릴 것”
부동산 대책으론 성동·강남·용산에 50층 청년임대주택 공급
더불어민주당 수석최고위원을 지낸 전현희 의원이 ‘서울 돔’과 ‘모빌리티 혁신도시’를 기반으로 ‘돈 버는 CEO 서울시장’의 출사표를 던졌다. 동대문디지털플라자(DDP)를 해체한 뒤 그 자리에 다목적 대형 스타디움 ‘서울 돔 아레나’를 건립해 K팝의 경제적 효과를 서울로 끌어들이고, 성동구 용답동 부지에 2만6000평 규모의 모빌리티 혁신도시를 조성해 전세계적 혁신 기업들의 테스트베드 역할을 견인하겠다는 구상도 처음 공개했다.
전 의원은 지난 11일 여의도 국민일보 본사에서 만나 “BTS의 공연 1회의 경제적 효과가 1조2000억원에 달한다”며 “오세훈 서울시장의 보여주기식 전시 행정의 상징 DDP를 해체하고 서울 돔을 건립해 초대형 공연들만 유치해도 1년에 10조원대 규모의 경제적 효과를 기대할 수 있다”고 밝혔다. 전 의원이 구상하는 서울 돔은 7만여석 규모의 대형 돔 스타디움으로 공연장 뿐 아니라 스포츠 경기장으로도 변신할 수 있는 다목적 공간이다. 서울 돔을 통해 창출한 경제적 재원으로 청년에게 공급할 주택을 공급한다는 계획이다. 다음은 전 의원과의 일문일답.
-용답동 모빌리티 혁신도시 공약, 어떤 구상인지
“서울 성동구 용답동의 2만6000평 규모의 부지가 있다. 현재 서울시 소유의 물재생산 센터와 차량기지가 있는데, 이를 지하화한 뒤 지상엔 각종 모빌리티 신기술을 연구·개발할 수 있는 일종의 ‘테스트베드’를 건립하려 한다. 하늘엔 도심항공교통(UAM)이, 땅엔 자율주행차가 다닐 수 있는 구역이다.
삼성이나 LG뿐 아니라 구글이나 애플 등 해외의 세계적 혁신기업도 들어올 수 있게 하는 미래형 첨단 혁신도시 개념이다. 혁신도시인 동시에 글로벌 도시인 셈이다. 용답동의 옆 동네 성수동이 평당 1억이 넘는데, 용답동 부지를 혁신도시로 만들면 26조원 이상의 부동산 가치도 발생한다고 보고 있다”
-서울시장 출마 1호 공약으로 ‘DDP 해체, 서울 돔 건립’을 내건 이유는
“서울하면 떠오르는 대표 산업이 없을 정도로 서울의 경제 성장 동력이 약해지고 있다. 서울의 성장 동력을 다시 뛰게 해야 한다. 이를 위해 실용성이 없는 DDP를 해체하고 서울 돔 아레나를 건립해야 한다. 서울 돔 아레나를 통해 K팝 아티스트들이 세계적 수준의 공연을 서울에서 할 수 있도록 여건을 마련해줘야 한다.
의외로 서울에 7만석 규모의 공연장이 없어서 K팝을 보러 온 해외 팬들이 서울에 머무르지 않는다. 고척돔이 1만6000석, 창동 아레나가 1만8000석 규모다. BTS 정도의 세계적 아티스트가 공연하기 위해선 최소한 5만석 규모의 공연장이 필요하다. K팝 스타들이 서울에서 1년에 10회만 공연해도 연 10조원 이상의 경제적 효과를 기대할 수 있다. 이재명 대통령이 말한 ‘K-이니셔티브’ 즉 한류의 핵심은 K팝이고, K팝을 통해 서울의 성장 동력을 다시 뛰게 만들어야 한다. 서울만이 할 수 있는 산업이고, 서울이 해야 하는 사업이다”
-서울의 성장도 중요하지만 부동산 문제도 빼놓을 수 없다
“성동·강남·용산에 50층 규모 청년 공공임대주택을 공급하겠다. 이름은 ‘윤슬’이다. 인생에 가장 아름다울 청년 시기에 가장 찬란한 공간에서 살게 하겠다는 의미를 담았다. 특히 강남 부지는 이번 1·29 부동산 대책에도 들어가 있고, 국민권익위원장 시절 대한항공의 민원을 해결하면서 직접 서울시의 땅으로 마련해놓은 부지다. 얼마 전 국토부장관과도 해당 부지에 청년공공주택을 짓자는데 공감대를 이뤘다.
5~7년을 거주하게끔 하고, 1.5룸 정도 규모로 구상했다. 거주 비용은 대략 1000만원 보증금에 월 5~60만원으로 계산했다. 공공임대로 살다 결혼하고 자녀를 낳으면 주거 사다리를 이용해서 살 수 있는 분양주택으로 갈 수 있는 지분적립형 공공주택도 구상하고 있다.
서울에 아파트 지을 땅이 없다는데, 그렇지 않다. 규제를 해제하고 공공의 역할을 확대한다면 중장기적으로 부동산 공급을 해결할 수 있다. 오 시장은 공공의 역할을 도외시했는데, 공공개발을 확대하면서 민간 개발의 속도도 단축할 수 있는 투트랙 대책을 펴야 한다”
-현실적으로 지지율이 낮아 경선 통과가 어려울 거란 예상도 있는데
“‘체급’이 다르다. 서울은 작은 국가다. 행정 경험만 갖고 되는 자리가 아니다. 국정 운영의 경험과 정무적 감각, 행정적 능력이 고루 있어야 한다. 여당의 3선 의원이자 국민권익위원장 출신으로서 부처별 장관들과 함께 협의해 결론을 끌어내온 경험과 능력이 있다.
오세훈 시정의 문제점은 독불장군이라는 점이다. 서울시는 정부와 같이 가야 한다. 당장 1·29 부동산 정책을 두고도 정부와 엇박자를 내고 있다. 정부와 함께 주택 정책뿐 아니라 대부분 정책에 협조하며 함께 가야만 속도를 낼 수 있다. 국회와도 마찬가지다. 서울시 정책에 입법이 필요한 사안이 많다.
오직 전현희만이 청와대, 정부, 국회, 서울시의회 모든 갈등을 조율하고 원하는 정책과 입법, 예산을 만들어낼 수 있다. 저는 그런 경험이 너무 많다. 국민권익위원장 3년간 조율을 업으로 삼았다. 권익위로 들어오는 민원 자체가 열 군데 이상 정부 기관이 같이 이해관계 얽힌 사안들이 대부분이다. 현재 서울시장 후보 중 이런 일에 경험이 있고 또 가장 유능하게 해낼 사람은 사실상 저밖에 없다”
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
