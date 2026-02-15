‘라그나로크’ 그림자 못 벗어난 그라비티, 매출 늘었지만 수익성 빨간불

그라비티는 4분기 중국 시장에 ‘라그나로크’ IP를 활용한 신작을 출시해 실적 반등을 꾀한다는 계획이다.

그라비티가 지난해 영업이익에서 감소세를 보이며 실적 개선에 실패했다. ‘라그나로크’ 지식재산권(IP) 대한 과도한 의존도가 수익성 악화의 주요 원인으로 지목된다.13일 그라비티가 발표한 실적 프레젠테이션에 따르면 지난해 기준 잠정 매출은 5600억원, 영업이익은 770억원으로 집계됐다. 매출은 전년 대비 11.8% 상승했으나 영업이익은 7.7% 줄어든 수치다.외형은 커졌지만 실제 벌어들인 돈은 줄어든 셈이다.특히 지난 4분기 실적 부진이 뼈아팠다. 4분기 매출은 1130억원, 영업이익은 120억원을 기록하며 직전 분기 대비 각각 18.6%, 43.6% 급락했다.실적 부진의 핵심은 ‘라그나로크 원툴’ 구조다. 그라비티는 ‘라그나로크 M: 클래식’과 ‘라그나로크 아이들 어드벤처 플러스’ 등 기존 IP를 재사용한 신작들을 쏟아냈지만 뚜렷한 성과 없이 마케팅 비용 상승과 운영비 부담이 커졌다. 새로운 성장 동력을 발굴하기보다는 검증된 IP 우려먹기에 집중한 결과가 수익성 하락으로 나타났다는 분석이다.이용자 이탈로 다음 달 31일엔 라그나로크 오리진이 한국, 일본 서비스를 종료한다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지