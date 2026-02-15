“보청기 접근성 부족…사회 활동 포기 노인 많아”

국회 토론회…초고령사회 진입 시점, 고령층 지속 가능한 사회활동 위해 난청 해결 중요



“경·중등증 난청, 보청기 지원 사각지대”…제도 보완 필요 강조

“많은 시니어들이 일을 하고 싶어도 소통의 어려움 때문에 스스로 물러나는 상황이 반복되고 있다. 난청을 개인의 적응 문제로만 치부해선 안 된다. 난청과 같이 사회 참여를 직접적으로 제한하는 요인에 대해서는 공적 개입과 제도적 보완이 필요하다.”(송진섭 더불어민주당 서울시당 민주뿌리위원회 위원장)



“보청기 지원을 복지 지출로만 바라보는 시각에서 벗어나야 한다. 이는 고령층의 사회 활동과 노동 참여를 유지해 장기적으로 의료·돌봄 비용을 줄이는 선제적 투자다.”(박무균 대한이과학회 보청기연구회장)



“초고령사회 대한민국에서 고령층의 지속 가능한 사회 활동을 위한 조건으로 난청 해결은 매우 중요하다. 보청기를 통한 청각 재활이 시니어의 사회 참여와 삶의 질 회복에 핵심 역할을 할 것이다. 난청을 해결하면 시니어는 건강한 사회 구성원으로 복귀할 수 있다. ”(이동희 가톨릭의대 이비인후과학 교실 교수)



초고령사회 진입과 정년 연장 논의가 본격화하고 있는 가운데, 고령층의 지속 가능한 사회 활동을 위해 난청 해결을 강조하는 목소리가 터져 나왔다.

최근 더불어민주당 조정식·김영배·정태호·김영한 의원실이 주최하고 대한이과학회, 이비인후과의사회 등 전문가 단체가 함께 한 ‘시니어의 지속 가능한 사회 활동 지원 방안 모색 정책 토론회’ 자리에서다.



토론회에서는 정년 연장과 노인 일자리 확대 정책이 단순한 제도 변화에 그쳐서는 실효성을 갖기 어렵고 고령자가 실제로 일하고 사회에 참여할 수 있도록 하는 기능 유지 조건의 확보가 병행돼야 한다는 데 공감대가 마련됐다. 특히 난청은 고령자에게 가장 흔하면서도 사회 및 경제 활동을 직접적으로 제약하는 요인으로, 정책 개입의 필요성이 크다는 점이 강조됐다.



박경하 한국노인인력개발원 선임연구위원은 주제 발표를 통해 초고령사회에서 시니어 정책의 핵심은 단순한 일자리 제공이 아니라 사회 활동의 지속 가능성이라고 밝혔다. 그는 “난청으로 인한 의사 소통의 어려움이 고령층을 노동시장과 지역사회에서 이탈하게 만들고 이를 방치할 경우 의료·돌봄 비용 증가라는 사회적 부담으로 이어질 수 있다”고 지적했다.



이어진 발제에서 박무균 대한이과학회 보청기연구회장은 난청을 ‘보이지 않는 장애’로 설명하며 보청기를 통한 조기 개입이 고령자의 기능 유지와 사회 참여 지속에 결정적이라고 설명했다. 그는 “현행 보청기 지원 제도가 장애 등록 중심으로 설계돼 있어, 사회 활동을 이어가는 다수의 ‘경·중등도 난청((40~60㏈)’ 노인이 제도적 사각 지대에 놓여 있다”고 부연했다.



패널들은 노인 난청 대응과 보청기 지원을 단순한 복지 정책이 아니라, 정년 연장과 초고령사회 정책의 실효성을 좌우하는 핵심 인프라로 인식해야 한다는 데 의견을 모았다.

박시내 대한이과학휘 회장(가톨릭의대 이비인후과학 교실 교수)은 “난청이 우울, 인지 기능 저하, 사회적 고립으로 이어질 수 있음”을 강조했다. 김재호 대한난청협회 이사장은 “보청기 접근성 부족으로 사회 활동을 포기하는 노인이 적지 않다”며 “보청기 지원은 고령층이 사회 구성원으로 남기 위한 최소한의 조건”이라고 강조했다.

유정민 보건복지부 보험급여과장은 초고령사회와 정년 연장 환경에서 고령자의 기능 유지가 중요한 정책 과제임을 언급하며 노인 난청 관리 정책에 대한 중장기적 검토 필요성을 밝혔다. 정희진 기획재정부 연금보건예산과 사무관은 난청으로 인한 사회 활동 단절이 장기적으로 의료·돌봄 지출 증가로 이어질 수 있다는 점에서, 보청기 지원을 포함한 예방적 접근의 중요성을 설명했다.



이번 토론회는 국회와 전문가, 정부, 당사자 단체가 함께 노인 난청 문제를 사회 전체의 지속 가능성 차원에서 논의하고 보청기 지원 정책을 중요한 정책 의제로 부각시켰다는 점에서 의미를 가진다.



민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr



