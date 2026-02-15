비트코인 1억 재탈환…美 물가 둔화에 ‘불씨’ 살아났다
방향성 없이 횡보하던 비트코인 가격이 다시 1억 원대를 회복했다. 미국 소비자물가지수(CPI) 상승률이 시장 예상치를 밑돌며 둔화하자, 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대감이 되살아나 기술적 반등에 성공했다는 분석이다.
15일 가상자산 거래소 빗썸에 따르면 이날 오후 2시28분 기준 비트코인은 24시간 전보다 0.78% 오른 1억 347만원에 거래되고 있다. 같은 시각 글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡에서도 비트코인은 전날 대비 2.18% 상승한 7만315달러를 기록하며 7만 달러 선을 탈환했다.
비트코인은 지난 6일 9000만원 초반대까지 밀리며 심리적 지지선인 1억 원대가 붕괴된 바 있다. 이후 지난 13일까지 9000만원 후반대에서 불안정한 횡보세를 이어갔으나, 주말 사이 추세를 전환하며 상승 흐름을 타고 있다.
비트코인의 반등에 힘입어 주요 알트코인들도 동반 강세를 보이고 있다. 빗썸 기준 이더리움은 전날보다 0.16% 올랐으며, 솔라나(2.65%)와 리플(6.79%) 역시 눈에 띄는 상승 폭을 기록 중이다.
시장 반등의 배경에는 지난 13일(현지시간) 발표된 미국 CPI 지표가 있다. 1월 CPI 상승률이 전년 대비 2%대 중반 수준으로 둔화하며 시장 예상치를 하회하자, 식어가던 연준의 금리 인하 기대감이 다시 고개를 든 것으로 풀이된다.
앞서 발표된 고용 지표 호조로 상반기 금리 인하 가능성이 희박해졌다는 관측이 지배적이었으나, 물가 안정 신호가 포착되면서 위험자산 선호 심리를 자극했다는 분석이다.
다만 시장에서는 엇갈리는 거시경제 지표로 인해 변동성 확대에 유의해야 한다는 목소리가 나온다. 전문가들의 전망 역시 팽팽하다. 일각에서는 이번 반등을 계기로 박스권 안정세를 찾을 것이라 내다보지만, 비관론자들은 현재 흐름을 장기 하락세의 초입으로 보고 5만 달러대 급락 가능성까지 경고하고 있다.
실제 투자 심리는 여전히 얼어붙어 있다. 가상자산 데이터 제공 업체 얼터너티브(Alternative)가 집계하는 ‘공포·탐욕 지수’는 이날 8점을 기록하며 ‘극단적 공포’ 단계를 가리켰다. 이 지수는 0에 가까울수록 시장의 공포 심리가 극에 달해 투자자들이 투매에 나설 가능성이 높음을 의미한다.
한편, 국내 시세가 해외보다 높은 현상을 뜻하는 ‘김치 프리미엄’은 2%대를 유지하고 있다. 가상자산 가격 비교 플랫폼 크라이프라이스에 따르면, 같은 시각 비트코인의 김치 프리미엄은 2.08%를 기록 중이다.
