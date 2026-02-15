“산에서 담배 좀 그만” 금산 산불, 1000㎡ 태우고 겨우 진화
또 산불이 났다. 설 연휴 첫날 발생한 산불이다. 담뱃불이 원인인 것으로 추정된다.
15일 소방당국에 따르면 이날 오전 4시59분 충남 금산군 진산면 부암리 백마산 정상부에서 산불이 재발화했다. 소방·산림당국은 산불 진화차 등 장비 15대와 산불 진화인력 112명을 투입해 이날 오후 1시6분 산불을 진화했다. 앞서 백마산 일대에선 지난 14일 오후 7시8분 불이나 당국이 6시간 만에 주불 진화를 완료하고 잔불 정리·감시 등을 이어오고 있었다. 이번 산불로 대피하거나 다친 주민은 없었지만, 산림 1000㎡가 소실된 것으로 파악됐다. 당국은 담뱃불 부주의에 의한 실화로 산불이 난 것으로 보고 정확한 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.
산불은 올 들어 지난 10일까지 89건 발생했다. 매일 2건씩 발생한 셈이다. 이로 인한 피해 면적은 247.14㏊에 달한다. 지난해 같은 기간 산불 피해 면적이 15.58㏊였던 점을 감안하면 16배 늘어났다. 정부는 지난 13일 행정안전부, 법무부, 국방부, 농림축산식품부, 산림청, 경찰청, 소방청 등 7개 관계 기관 합동으로 ‘산불 방지 대국민 담화문’을 발표하기도 했다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사