반려견 놀이터에 ‘낚시바늘 숨긴 빵’…나주시 “조사 중”
전남 나주시가 시범 운영 중인 반려견 놀이터에서 낚시바늘이 박힌 빵조각이 발견돼 행정 당국이 진상 파악에 나섰다. 불특정 다수의 반려견을 노린 고의적인 범행 가능성이 제기되면서 충격을 주고 있다.
15일 나주시에 따르면 시는 전날 오전 11시쯤 금천면에 위치한 나주반려견놀이터에서 “낚시바늘이 꽂힌 빵조각이 있다”는 민원을 접수했다.
신고를 접수한 나주시가 즉시 현장 조사에 나선 결과, 놀이터 내 쓰레기통 안에서 날카로운 낚시바늘이 박혀 있는 빵 3개가 발견됐다.
또한 대형견이 사용하는 공간에서는 빵 부스러기가 일부 추가로 발견됐으나, 다행히 해당 부스러기 속에서는 낚시바늘이 나오지 않은 것으로 파악됐다.
전날 SNS상에는 이러한 내용을 경고하는 글이 올라오기도 했다. 시는 게시글 작성자와 연락해 발견 당시의 구체적인 상황을 파악할 예정이다.
나주시는 누군가 고의로 낚시바늘을 빵에 넣은 뒤 놀이터에 두고 간 것으로 보고 있다. 이에 따라 확보된 CCTV 영상을 정밀 분석하는 한편, 나주경찰서에 정식으로 수사를 의뢰하기로 했다.
나주시 관계자는 “시범 운영 기간이어서 아무나 내부로 출입할 수 있었었다”며 “현재는 QR코드로 신원을 확인한 뒤 출입하도록 조치했다”고 설명했다.
해당 놀이터는 나주시가 반려견을 키우는 시민들을 위해 조성한 공간으로, 지난 1일부터 한 달간 시범 운영에 들어갔다.
현재는 무인으로 운영 중이나, 이번 사건을 계기로 보안을 강화해 정식 개장하는 3월부터는 지방자치단체에 동물 등록을 마친 시민들만 입장할 수 있도록 출입구에 QR코드 시스템을 도입할 계획이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
