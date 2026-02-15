“주유소 연기 수상해”…예비역 소령, 대형 참사 막았다 [아살세]
자칫 대형 폭발 사고로 이어질 뻔했던 고속도로 휴게소 주유소 화재가 한 예비역 소령의 기민한 대처 덕분에 인명 피해 없이 진압됐다.
15일 강원 횡성소방서에 따르면 지난 7일 오전 8시34분쯤 영동고속도로 강릉 방향 횡성휴게소 주유소 진입로에서 아찔한 상황이 벌어졌다.
당시 육군학생군사학교 전문군무경력관으로 재직 중인 이상우 교관은 뒤따라 주유소로 진입하던 차량 보닛에서 심상치 않은 연기가 피어오르는 것을 포착했다.
이 교관은 즉시 차에서 내려 해당 차량으로 달려가 운전자에게 상황을 알리고 멈춰 세운 뒤, 신속히 차 밖으로 대피시켰다.
이 교관의 판단은 정확했다. 운전자가 몸을 피한 직후 차량은 순식간에 시뻘건 화염에 휩싸였다.
이 교관은 당황하지 않고 주변에 119 신고를 요청하는 동시에, 후속 차량들이 화재 현장인 주유소 쪽으로 진입하지 못하도록 통제해 2차 사고를 막았다.
이어 차량 내부에 동승자가 남아 있지 않은지 재차 확인한 뒤, 곧바로 주유소 사무실로 달려가 소화기를 챙겨와 화재 차량에 분사해 큰 불길이 번지는 것을 차단했다.
긴박한 순간, 주유소 직원들의 협력도 빛났다. 인근에 있던 주유소 직원 박재영·임기익 씨도 주유기로 공급되는 전기와 기름을 신속히 차단하는 등 초기 진압을 도왔다.
이들의 침착하고 조직적인 대응 덕분에 불길은 초기에 억제됐고, 이후 소방 당국이 도착하면서 상황은 무사히 정리됐다.
다수의 차량이 주유를 위해 대기하거나 진입하던 시간대여서 자칫 불길이 번질 경우 대형 인명·재산 피해로 이어질 수 있는 아찔한 상황이었다.
이 교관의 침착한 대처는 20년 넘게 군에서 쌓은 경험 덕분이었다. 그는 2002년부터 2022년까지 37사단과 특전사 등에서 복무하고 소령으로 예편했다.
군 복무 기간 재난 대비 훈련과 소방 현장 지휘 과정을 수료하는 등 각종 안전·화재 대응 훈련을 체계적으로 이수한 경험이 이날 빛을 발했다.
예편 후 육군학생군사학교에서 분·소대 전술 등 군사학 교관으로 근무 중인 이 교관은, 지난해 7월 하계 우수교관 표창과 학교 발전 TF 유공 표창을 받는 등 평소에도 솔선수범하는 자세로 부대 내에서 우수한 평가를 받아온 것으로 알려졌다.
횡성소방서는 이러한 공로를 인정해 지난 12일 이 교관과 주유소 직원 2명에게 소방서장 표창을 수여했다.
이광순 횡성소방서장은 “위험한 상황에서도 침착하게 초기 대응에 나선 세 분의 용기와 시민의식에 깊이 감사드린다”며 “초기 소화기의 중요성을 다시 한번 보여준 사례로 앞으로도 군민 여러분의 적극적인 안전의식이 대형 재난을 막는 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
