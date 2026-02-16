시사 전체기사

이성희 원로목사 '사순절 묵상' C채널 방영

입력:2026-02-16
월-금 아침 6시40분, 토요일 오후2시50분 방송


C채널이 2026년 사순절 기간을 맞아 ‘이성희 목사의 사순절 묵상’을 신규 편성했다. 오는 18일 시작되는 사순절 기간 동안 연동교회 이성희 원로목사가 ‘예수님은 누구신가’라는 대주제 아래 예수 그리스도의 탄생부터 고난과 죽음에 이르는 과정을 전한다.
C채널은 스튜디오 전면에 대형 미디어월(Media Wall)을 도입, 매회 마다 성경 말씀의 주제에 맞춰 인공지능(AI) 생성 이미지를 배경으로 배치한다.
재의 수요일부터 부활절 전날까지 주 6일 시청자를 찾아갈 ‘이성희 목사의 사순절 묵상’은 매주 월요일부터 금요일은 아침 6시 40분 본방송 되며, 토요일은 오후 2시 50분에 방송된다.

