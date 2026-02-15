‘6·3 지방선거’ 전남지역 단체장 선거 구도 속속 윤곽
3선 연임 제한 등 8곳 구도 윤곽
설 연휴 이후 경쟁 본격화 전망
오는 6월 3일 지방선거를 앞두고 더불어민주당 소속 현직 단체장들의 3선 연임 제한, 중앙당 제명 및 당원권 정지 조치 등으로 경선에 참여하지 못하는 전남 8개 지역의 선거 구도가 윤곽을 드러냈다.
15일 지역 정가에 따르면 민주당 전남도당은 전날 계속심사 및 정밀심사 결과, 김철우 보성군수, 장세일 영광군수, 오하근 전 전남도의원(순천), 차영수 전남도의원(강진군수 후보), 김보미 강진군의원(강진군수 후보)에 대해 적격 판정을 내렸다.
강진군은 강진원 군수가 불법 당원 모집 의혹으로 당원 자격이 정지돼 경선에 참여하지 못하면서 차영수·김보미 두 후보 간 ‘민주당 경선’이 확정됐다. 구복규 화순군수 역시 같은 의혹으로 당원 자격이 정지되자 불출마를 선언했다.
강진원·구복규 군수는 지인 등을 통해 지역에 거주하지 않는 인물의 휴대전화 요금 청구서를 변경하거나 당비를 대납하는 방식으로 권리당원을 모집했다는 의혹을 받아왔다. 화순군은 임지락 전남도의원이 우세한 가운데 윤영민 전 화순군의원이 추격하는 2강 구도로 정리되고 있다.
완도군은 신우철 군수가 3선 연임 제한에 걸리면서 다자 구도가 형성됐다. 8명 안팎의 민주당 후보군이 출마 채비에 나선 가운데, 현재는 2강 3중 구도의 지지율 흐름을 보이고 있다.
진도군은 김희수 군수가 ‘외국인 여성 수입’ 발언 논란으로 민주당 중앙당에서 제명되며 경선 참여가 원천 차단됐다. 이재각 전 충남지방병무청장이 각종 여론조사에서 선두를 기록하며 앞서고 있다.
순천시는 전남에서 유일하게 무소속 기초단체장이 시정을 이끄는 지역이다. 노관규 시장이 징검다리 4선에 도전하며, 민주당 후보군은 1강 2중 구도로 노 시장을 추격하고 있다.
목포시는 박홍률 시장이 배우자의 공직선거법 위반 확정으로 당선 무효 처리됐다. 박 전 시장은 최근 기자회견을 열고 재도전을 공식화했다. 강성휘 전 전남도의원이 각종 여론조사에서 선두를 달리는 가운데 전경선 전남도의원과 박 전 시장이 추격하는 양상이다.
신안군 역시 박우량 군수가 직권남용 혐의 확정으로 직위를 상실했다. 박 전 군수가 여론조사에서 오차범위 밖 선두를 유지하고 있으며, 김태성 전 육군소장이 뒤를 쫓고 있다.
담양군은 전국 최초로 조국혁신당 소속 후보로 보궐선거에 당선된 정철원 군수가 재선에 도전한다. 정 군수의 재선에 맞서 민주당에서는 박종원 전남도의원이 일찌감치 표밭을 다지고 있다.
이처럼 전남 8개 시·군에서 현직 단체장의 공백 또는 경선 불참이 현실화되면서 민주당 내부 경쟁은 한층 격화될 전망이다. 지역 정가에서는 “민주당 공천이 곧 당선으로 이어지는 구조 속에서 경선이 사실상 본선”이라며 “2월 하순부터는 경선을 앞두고 후보 간 경쟁이 본격화될 것”이라고 내다봤다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사