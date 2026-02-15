시리아 난민 유소년 축구단, 한국인 선교사가 창단
C채널, 설 연휴 특집 다큐 ‘꿈을 향해 달려라 조이플FC’ 방영
C채널이 설 특집 다큐멘터리 ‘꿈을 향해 달려라 조이플FC’을 방영한다. 고국 시리아에서 10년 넘게 이어진 내전을 피해 인접국 레바논에서 자라는 난민 어린이에게 복음과 희망을 전하는 김요한 선교사의 축구단 이야기다.
김 선교사는 교육의 기회조차 없이 방치된 아이들을 돕기 위해 축구단 조이플FC를 결성했다. 초기 운영의 어려움도 있었으나, 국내외 후원자들의 물품 지원과 재능기부로 구색을 갖췄다. 지난해 5월에는 한국에서 국내 유소년팀과 경기를 치르고 연예인들도 만났다. 조이플FC는 현지 아흐마드 코치의 지도 아래 지역 강팀으로 성장했다. 아흐마드 코치는 “선수들이 시리아 국가대표와 프로 선수가 되는 것은 실현 가능한 목표”라며 자신감을 내비쳤다. 김 선교사 또한 축구를 통해 아이들에게 하나님의 사랑을 전하는 사역에 매진하고 있다.
한국교회의 응원도 이어진다. 한국교회봉사단(단장 김태영 목사)은 지난해 12월 현지를 방문해 아이들의 꿈을 격려했다.
조이플FC의 눈물과 열정을 담은 C채널의 다큐멘터리는 설연휴인 16일(월) 오전 8시, 17일(화) 오전 11시 50분, 18일(수) 오후 5시에 방영된다.
