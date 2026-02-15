킨텍스, 설 맞이 나눔 행사 열고 취약계층 온정 전달

킨텍스는 이번 나눔 활동을 위해 지역 내 복지 인프라와 긴밀히 협력했다. 특히, 지원 규모를 지난해보다 2배 확대하면서 기존 대화·일산·덕양 노인종합복지관 3개소 외에 고양시장애인복지관, 문촌·일산 종합사회복지관, 독거노인 반찬 나눔 봉사단인 ‘꿈터’ 등 총 7개 전문 복지 기관 및 단체를 통해 물품을 전달했다.

이민우 킨텍스 대표이사는 “킨텍스가 보유한 자원과 인프라를 지역사회에 환원하는 것은 공공기관으로서 수행해야 할 당연한 책무”라며 “이번 설 명절 나눔을 시작으로 지역사회에 실질적이고 지속적인 도움이 될 수 있는 활동들을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.