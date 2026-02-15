“농작물 재해 보험 가입하고 안정적인 농업 경영 이루세요”
경북도, 농작물 재해 보험료 지원…자부담 15%로 가입 가능
경북도는 자연재해로 인한 농업인의 경영 불안을 해소하고 소득 안정을 돕기 위해 2026년도 ‘농작물 재해보험 가입 지원 사업’을 추진한다고 15일 밝혔다.
도는 2001년부터 이 사업을 시행하고 있으며 보험료의 85%를 지원한다. 가입을 희망하는 농업인은 지역 농·축협을 방문해서 신청하면 되며 가입 보험료의 15%만 부담하면 가입이 가능하다. 일부 품목에 대해서는 보장 수준별로 차등 보조한다.
이달부터 다음 달 6일까지 과수 4종(사과·배·단감·떫은감)에 대한 농작물재해보험 가입이 가능하고 농업용 시설작물 23종(수박·딸기·오이·참외 등) 및 버섯 4종(양송이·새송이·표고·느타리)은 오는 19일부터 11월 27일까지 가입할 수 있다. 그 외 품목은 재배 시기에 따라 별도로 운영된다.
올해는 시설 깻잎이 신규 추가돼 총 67개 품목(전국 78개)이 가입 대상이다.
도는 품목별로 달랐던 가입 기준을 모든 품목에 대해 최소면적 기준으로 통일하고 봄무·월동배추 등은 수확량 손실 보장상품으로 전환했다.
또 벼 병충해 보장을 주계약으로 통합했으며 재해 예방시설 설치 시 보험료 할인 대상 품목을 추가(생강, 고랭지감자)하는 등 보험 내용을 전반적으로 개선했다.
이와 함께 보험료 할인·할증 구간을 기존 15개에서 35개 구간으로 세분화하고 사고점수를 새롭게 도입, 사고 발생이나 보상 횟수가 적은 농가일수록 보험료를 적게 부담하도록 했다.
지난해에는 10만8000농가(가입 면적 9만㏊, 가입보험료 3505억원)가 가입해 49.4%의 가입률을 기록했다.
이상 기후·산불 발생 등으로 재해 피해가 컸던 지난해에는 5만9000 농가가 3705억원의 보험금을 지급받았다.
도는 농가 소득 안정 및 부담 경감, 재해보험 가입 확대를 위해 지속해 예산 지원을 확대할 계획이다.
박찬국 경북도 농축산유통국장은 “농업인들이 품목별 시기에 맞게 농작물 재해보험에 가입해 재해로부터 안정적인 농업 경영을 이어가길 바란다”고 말했다.
