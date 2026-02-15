“유흥비 쓰려고” 금은방 턴 10대…닷새 전에도 범행 시도
금은방에서 금반지를 구입할 것처럼 속이고 훔쳐 달아난 10대가 경찰에 붙잡혔다. 닷새 전에도 같은 범행을 시도했지만 미수에 그친 사실도 드러났다.
경기 의정부경찰서는 절도 및 점유이탈물횡령 혐의로 고등학생 A군을 불구속 입건해 조사하고 있다고 15일 밝혔다.
A군은 지난 7일 오후 5시30분쯤 의정부시의 한 금은방에서 시가 650만원 상당의 금반지 2개를 보여달라고 한 뒤 이를 들고 달아난 혐의를 받고 있다.
경찰은 CCTV 동선 분석과 현장 탐문을 통해 A군을 특정했으며, 범행 3일 만인 지난 10일 오후 1시50분쯤 안산시에서 A군을 검거했다.
A군은 경찰 조사에서 “유흥비에 쓰려고 했다”며 범행을 인정했다. 또 훔친 금반지 2개 가운데 1개는 판매했고, 1개는 분실했다고 진술한 것으로 전해졌다.
조사 결과 A군은 범행 닷새 전인 지난 2일 오후 4시쯤 의정부동의 또 다른 금거래소에서도 같은 수법으로 범행을 시도한 것으로 파악됐다. 당시 A군은 길에서 주운 타인의 신분증과 신용카드를 이용해 금을 구매하는 것처럼 행동하며 귀금속을 보여달라고 요구했다.
그러나 업주가 신분증 사진과 A군의 인상이 다르다는 점을 수상히 여기고 귀금속을 내주지 않자, A군은 범행을 포기하고 도주했다. 신고를 받고 출동한 기동순찰대는 신고 접수 3분 만에 현장에 도착해 약 130m 떨어진 곳에서 A군을 발견, 추격 끝에 검거했다.
경찰 관계자는 “학생 신분인 점을 고려해 구속영장은 신청하지 않았다”며 “추가 범행 여부 등 여죄를 조사하고 있다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사