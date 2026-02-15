도로 쏟아진 귀성길 전기차, 장거리 주행에 “한복판 멈추면 어쩌나”

전기차의 히터를 켜자 주행 가능거리가 115㎞에서 101㎞로 줄어드는 모습. 이용상 기자

이씨는 “주변에서 ‘전기차는 시기상조’라는 말을 할 때마다 강하게 반박했을 정도로 그동안 만족했었는데 장거리 주행의 한계는 어쩔 수 없는 것 같다”고 말했습니다.