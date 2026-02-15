도로 쏟아진 귀성길 전기차, 장거리 주행에 “한복판 멈추면 어쩌나”
이경필(가명·44)씨는 올해 설 연휴가 시작된 지난 13일 전기차로 고향에 가면서 내내 초조했습니다. 출발 전 계산했을 땐 분명 완충 상태로 집(서울)에서 고향(정읍)까지 왕복 주행이 가능했습니다. 하지만 인생이 늘 그렇듯 다른 친척집 방문 등 예정에 없던 일정이 생기면서 주행가능 거리가 얼마 남지 않았습니다. 심지어 히터를 켜자 계기판에 찍힌 주행 가능거리가 뚝뚝 떨어집니다. 일가 친척을 태운 상태에서 시간 안에 일정을 소화하려면 충전에 많은 시간을 할애할 수도 없는데, 충전소가 꽉 차 있거나 충전기가 고장난 상태라면 그야말로 낭패인 상황. 이씨는 “주변에서 ‘전기차는 시기상조’라는 말을 할 때마다 강하게 반박했을 정도로 그동안 만족했었는데 장거리 주행의 한계는 어쩔 수 없는 것 같다”고 말했습니다.
사회관계망서비스(SNS)나 온라인 커뮤니티 등에도 전기차로 고향을 다녀오면서 가슴을 졸였다는 글들을 찾아볼 수 있습니다. 카이즈유데이터연구소에 따르면 지난해 한국에서 도로 위를 달린 전기차는 72만1628대입니다. 전년(52만8389대) 대비 36.6% 늘었습니다. 2022년(18만5274대)과 비교하면 무려 50만대 넘게 급증했습니다. 이번 설에도 전기차들이 도로에 쏟아져 나왔습니다. 연휴가 지난해보다 짧아서 한국교통연구원은 하루 평균 이동 인원이 지난해보다 9.3% 많은 834만명에 달할 것으로 예측했습니다. 차가 많으면 충전 경쟁은 심해집니다. 특히 설 당일인 17일엔 서울 기온이 영하 3도까지 떨어질 것으로 보입니다. ‘충전 대란’ 가능성이 그만큼 높아지는 겁니다.
전기차가 급증하지만, 충전 인프라는 부족합니다. 고장 난 채 방치돼 있거나 수리 중이어서 사용하지 못하는 경우도 허다하다고 합니다. 기후부는 오는 18일까지 고속도로 휴게소 167곳의 충전시설 549기에 대한 운영 상태를 점검키로 했습니다. 한 전기차 운전자는 이렇게 말했습니다. “옛날에 말을 타고 긴 여정을 떠나면 중간에 주막이나 여관에서 여물을 먹이며 주인도 쉬곤 했잖아요. 지금 전기차가 비슷한 것 같아요. 다만 문제는 말이 너무 많아져서 명절엔 여물 먹일 자리가 턱없이 부족하다는 것이겠죠.”
