만취 30대女 SUV가 모닝 ‘쾅’…40대 운전자 사망
15일 새벽 경남 거제시의 한 터널에서 만취 상태의 30대 운전자가 몰던 차량이 앞서가던 경차를 들이받아 1명이 숨지는 사고가 발생했다.
거제경찰서에 따르면 이날 오전 0시45분쯤 거제시 양정터널 아주동 방향 1.2㎞ 지점에서 30대 여성 A씨가 몰던 제네시스 스포츠유틸리티차량(SUV)이 2차로를 주행하던 모닝 승용차의 후미를 추돌했다.
이 사고의 충격으로 튕겨 나간 모닝 차량은 우측 터널 벽을 들이받은 뒤 전복됐다.
피해 차량 운전자인 40대 남성 B씨는 심정지 상태로 구조돼 인근 병원으로 긴급 이송됐으나, 끝내 의식을 회복하지 못하고 숨졌다.
경찰 조사 결과, 사고 당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준에 해당하는 만취 상태였던 것으로 확인됐다.
경찰은 A씨를 음주운전 등 혐의로 입건하는 한편, 차량 블랙박스와 CCTV 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사