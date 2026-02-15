하남형 교육백년대계 결실…서울 주요대·의약학 301명 배출
의대 정원 30% 줄었지만 합격자 더 늘어
경기 하남시가 2026학년도 대입에서 서울 주요 10개 대학 및 의약학계열 합격자 301명을 배출하며 역대 최고 기록을 다시 썼다.
15일 하남시에 따르면 지역 내 고교생 301명이 서울 주요 10개 대학과 의약학계열에 합격해 전년도 287명을 넘어섰다. 이는 2025학년도에 세운 종전 최고 기록을 1년 만에 경신한 것으로, 3년 전 194명과 비교하면 약 55% 증가한 수치다. 하남시가 지난 3년간 추진해 온 ‘하남형 교육 백년대계’가 안정적인 성과로 이어지며 지역 교육 경쟁력이 구조적으로 도약했다는 평가다.
특히 올해는 의과대학 모집 정원이 2025학년도 4567명에서 2026학년도 3058명으로 약 30% 감소한 상황이었다. 선발 규모가 크게 줄어든 데다, 높은 변별력으로 ‘불수능’으로 평가된 시험 환경까지 겹치며 상위권 경쟁이 한층 치열해졌지만, 하남은 주요 대학과 의약학계열 합격자를 오히려 늘리며 경쟁력의 질적 성장을 입증했다.
이번 성과의 배경에는 하남시와 광주하남교육지원청 간 긴밀한 협력 체계가 자리하고 있다. 교육지원청은 고교학점제 안착과 교육과정 다양화, 맞춤형 진로·진학지도 체계화를 통해 학교 현장을 밀착 지원했고, 학교별 여건에 맞춘 전략 수립과 진학 컨설팅 내실화가 학생 개개인의 역량 강화로 이어졌다. 시와 교육지원청, 학교, 학부모가 함께 구축한 ‘하남형 교육 협치 모델’이 실질적 성과로 연결됐다는 분석이다.
재정 지원도 뒷받침됐다. 지역 내 10개 고교에 총 8억원을 균등 지원한 고교특성화사업은 동아리 활동과 창의융합 프로그램을 활성화하며 학교 간 편차를 줄였다. 5개 고교에 6억원을 차등 지원한 고교학력향상사업은 자기주도학습과 특화 프로그램을 강화해 진학 경쟁력을 끌어올렸다. 여기에 고3 수험생 석식비 지원 등 세심한 복지 정책은 학생과 학부모의 학습 집중도를 높이는 기반이 됐다.
교육 인프라도 확장되고 있다. 남한고가 자율형 공립고 2.0으로, 미사강변고가 과학중점학교로 새롭게 운영을 시작하며, 하남경영고는 지역연계 상생형 특성화고로 실무 중심 교육을 강화하고 있다. 일반고와 특성화고를 아우르는 교육 체계가 갖춰지면서 학생 선택권과 진로 다양성도 확대되고 있다.
이와 함께 서울대 등 11개 대학 캠퍼스 투어, 삼성전자 등 기업 체험, 마을체험학교, 학교특색사업, 원어민 영어보조교사 및 영어독서 프로그램 등 기초 역량을 강화하는 다양한 정책도 단계적으로 추진 중이다. 시는 2026년 3월부터 초등학교 신입생 입학지원금 지원을 시행해 교육 지원의 출발점을 앞당길 계획이다. 연내 하남교육지원청 단독 신설이 추진되면 지역 맞춤형 교육 행정도 한층 탄력을 받을 전망이다.
이현재 하남시장은 “이번 성과는 시와 교육지원청, 학교, 학부모가 원팀이 돼 장기적 안목으로 투자해 온 결과”라며 “하남형 교육 정책을 더욱 고도화해 전국 어디서든 경쟁력 있는 인재를 키워내겠다”고 밝혔다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
