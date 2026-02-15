시사 전체기사

“8달 만에 2배” 몸값 87조 찍은 美 스타트업 정체는?

입력:2026-02-15 10:55
지난 3일(현지시간) 싱가포르 창이 전시센터에서 열리는 싱가포르 에어쇼의 안두릴 부스 모습. 로이터연합뉴스

미국 방산 기술 스타트업 안두릴(Anduril)의 기업가치가 600억 달러(약 86조7000억원) 수준으로 평가될 전망이다.

미 IT 전문매체 디인포메이션과 블룸버그 통신은 14일(현지시간) 소식통을 인용해 안두릴이 신규 자금조달 라운드에서 최대 80억 달러(약 11조6000억원) 조달을 목표로 투자자들과 협상을 진행 중이라고 보도했다.

이번 라운드가 성사되면 안두릴의 기업가치는 600억 달러 이상으로 책정될 것으로 관측된다. 이는 지난해 6월 평가된 기업가치 305억 달러에서 약 8개월 만에 두 배가량 뛰는 셈이다.

안두릴은 이번 투자로 확보한 자금을 오하이오주 콜럼버스에 대규모 무기 제조시설을 구축하고, 무인 전투기 개발 등으로 사업을 확대하는 데 투입할 계획인 것으로 알려졌다.

회사 측은 미 국방부와 동맹국 등을 상대로 한 계약을 기반으로 연간 매출이 20억 달러에 이를 것으로 추정된다고 지난해 10월 예고한 바 있다. 다만 같은 기간 현금 소모도 크게 늘어 8억~9억 달러의 자금이 소진될 것으로 예상된다고 투자자들에게 알렸다고 전해졌다.

안두릴은 판타지 소설 ‘반지의 제왕’에 등장하는 보검(寶劍) 이름에서 사명을 따왔으며, 가상현실(VR) 기업 오큘러스 창업자로 알려진 팔머 러키가 2017년 설립했다. AI 기반 자율 무기 시스템과 이를 통제하는 소프트웨어를 주력으로 개발하고 있다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

