“10명 중 4명이나?” 탈모는 생존 문제, 치료제 경쟁 가속화

탈모는 생존 문제, 치료제 경쟁 가속화
젊은 탈모 환자가 증가하면서 전 세계적으로 남성 40%가 35세 이전에 일정 수준의 탈모를 경험하는 것으로 분석됐다. 원형탈모 환자만 1억4700만명에 달한다고 한다. 글로벌 제약사들의 탈모약 개발 경쟁도 치열해지고 있다.
15일 글로벌 시장조사기관 그랜드 뷰 리서치는 전 세계 탈모 시장이 지난해부터 연평균 8.7%씩 성장해 2030년엔 160억달러(약 23조원) 규모에 달할 것으로 전망했다. ‘인류의 난제’ 탈모 치료를 위한 의약품 개발 경쟁도 치열하다.
이탈리아 제약사 코스모 파마슈티컬스는 지난해 말 남성형 탈모 신약 성분 ‘클라스코테론’ 5% 용액 임상 3상에서 유의미한 성과를 내며 주목받았다. 미국과 유럽 등 50개 지역에서 남성형 탈모 환자 1465명을 대상으로 임상 3상을 진행한 결과 위약 대비 최대 5배 이상 모발 수를 증가시켰다.
미국 펠라지 파마슈티컬스는 줄기세포 기술을 활용한 탈모치료제 ‘PP405’의 임상 3상 진입을 앞두고 있다. 최근엔 미국 바이오·헬스케어 벤처캐피탈 아치벤처파트너스와 구글 벤처스가 공동 주도한 1억2000만달러 규모 시리즈 B 투자도 유치했다.
미국 베라더믹스는 두피 혈관을 늘려 모발 성장을 촉진하는 미녹시딜을 서방형 경구 제형으로 만든 ‘VDPHL01’을 개발하고 있다. 미녹시딜 시판 제품 대부분은 국소 도포 제형인데 이를 먹는 약으로 만들어 환자 편의를 높인다는 전략이다.
국내 기업도 탈모치료제 개발에 박차를 가하고 있다. JW중외제약의 ‘JW0061’은 모낭 줄기세포 수용체에 직접 결합해 모발 성장을 유도하는 혁신 신약 후보물질이다. 남성 호르몬 억제나 혈관 확장에 의존하던 기존 치료제와 달리 발모 경로를 생리적으로 활성화하는 새로운 기전을 갖췄다. 이 약은 이달 식품의약품안전처로부터 임상 1상을 승인받았다. 미국 특허 등록도 완료했다.
종근당이 개발 중인 두타스테리드 성분의 주사 제형 탈모치료제 ‘CKD-843’은 임상 3상 단계에 있다.
한국에서 탈모치료제 시장은 정부 정책 등에 힘입어 꾸준히 성장할 전망이다. 앞서 이재명 대통령은 탈모에 대해 ‘생존의 문제’라고 언급하며 탈모치료제의 건강보험 적용 확대를 검토하라고 보건복지부에 주문했다.
