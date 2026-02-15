서울 아파트 원정매입 3년 2개월만에 최저…이유는?
지난해 10·15 부동산 대책으로 서울 전역이 토지거래허가구역(토허구역)으로 묶이면서, 지방 등 타지역 거주자의 서울 아파트 ‘원정 매입’ 비중이 20% 아래로 떨어졌다.
강력한 실거주 의무 부과로 전세를 낀 갭투자가 불가능해지자 외지인 투자 수요가 급격히 위축된 것으로 풀이된다.
15일 한국부동산원의 거주지별 아파트 매매 거래량 분석 결과, 지난해 12월 타지역 거주자의 서울 아파트 매입 비중은 19.98%로 집계됐다. 이는 부동산 침체기였던 2022년 10월(18.67%) 이후 3년 2개월 만에 가장 낮은 수치다.
지난해 서울 아파트 시장은 규제 완화와 강화 사이에서 외지인 매입 비중이 널뛰기를 거듭했다. 지난해 2월 강남권 토허구역이 일시 해제됐을 당시에는 25.15%까지 치솟았으나, 3월 강남3구·용산구 재지정 이후 22%대로 내려앉았다.
이후 10·15대책으로 규제 강화를 앞두고 막바지 수요가 몰리며 24.52%까지 반등했으나, 대책 발효인 20일 이후 상승세가 꺾였다.
특히 10·15대책이 서울 전역을 규제지역 및 토허구역으로 묶고, 주택담보대출 한도를 2억~6억 원으로 조이는 등 고강도 대출 규제를 포함하자 매수 심리가 얼어붙었다.
실제 대책 발표 직후인 11월 외지인 매입 비중은 21.52%로 줄었고, 12월에는 심리적 지지선인 20%대마저 붕괴되며 두 달 연속 감소세를 기록했다.
지역별로는 지난해 집값 상승을 주도했던 ‘마용성(마포·용산·성동)’과 강남권의 타격이 컸다. 성동구와 마포구의 12월 외지인 매입 비중은 각각 20.15%, 20.97%로 전월(각 27.61%, 27.07%) 대비 7%포인트가량 급감했다. 강동구 역시 11월 29.86%에서 12월 23.37%로 크게 줄었다.
반면, 규제를 피한 서울 거주자들의 ‘탈서울 투자’는 늘어나는 추세다. 지난해 12월 서울 거주자가 타지역 아파트를 매입한 비중은 6.43%로, 2022년 7월(6.50%) 이후 3년 5개월 만에 최고치를 기록했다.
서울 전역과 경기 주요 12곳이 토허구역으로 묶이자, 상대적으로 규제가 덜한 외곽 지역으로 매수세가 이동한 것으로 분석된다.
시장 전문가들은 이러한 ‘탈서울·현지화’ 현상이 당분간 지속될 것으로 내다봤다. 정부가 실거주하지 않는 주택에 대한 과세를 강화하겠다는 의지를 분명히 하고 있어, 외지인의 무리한 서울 원정 투자는 당분간 자취를 감출 것이라는 전망이다.
