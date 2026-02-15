품위 있는 국민, 그렇지 못한 대통령… 트럼프 ‘원숭이 비하’에 입 연 오바마

트루스소셜에 올라온 오바마 전 대통령 조롱 영상의 한 장면. 연합뉴스

앞서 트럼프 대통령은 지난 5일 소셜미디어에 부정 선거 주장을 담은 동영상을 올렸다. 이 영상 끝부분엔 오바마 전 대통령 부부를 원숭이로 묘사한 장면이 담겨 있다. 트럼프 대통령은 비난 여론이 거세지자 이 영상을 삭제하면서 직원 실수였다고 주장했었다.

미네소타주에서 발생한 이민세관단속국(ICE)의 강경 진압 작전을 강도 높게 비판했다.

미네소타 대규모 이민 단속 작전과 그 과정에서 발생한 총격 사망 사건을 언급하며 “연방 정부 요원들의 일탈적 행동은 심각하고 위험하다. 이것은 우리가 믿는 미국이 아니다”라고 밝혔다.