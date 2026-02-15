입춘 지나자 ‘로맨스 대기열’…사랑·재회·황혼까지, 봄 안방극장 물든다
입춘이 지났지만 매서운 강추위가 이어지는 가운데, 안방극장에는 벌써 봄기운이 스며들고 있다. 범죄·스릴러 중심의 겨울 편성이 마무리되면서 로맨스를 전면에 내세운 신작들이 잇달아 출격을 확정했다. 첫사랑의 설렘부터 현실 공감 로맨스, 시간을 건넌 재회까지, 다양한 결의 사랑 이야기가 시청자들을 찾는다.
가장 먼저 만날 작품은 오는 20일 첫 방송하는 MBC 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’다. 매일 신나는 여름방학처럼 사는 남자 ‘찬’과 스스로를 겨울에 가둔 여자 ‘란’이 운명처럼 만나 펼쳐지는 ‘찬란’한 구원 로맨스를 그린다. 애니메이터 선우찬(채종협)과 하이엔드 패션 하우스 수석 디자이너 송하란(이성경)이 서로를 통해 변해가는 과정을 담았다. 이미숙과 강석우의 황혼 로맨스까지 더해 세대를 아우르는 사랑을 풀어낼 예정이다.
JTBC는 서로 다른 온도의 로맨스 두 편을 나란히 내놓는다. 먼저 28일 방송되는 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’은 미혼남녀의 설렘과 조건 사이의 고민을 담은 고자극 로맨스다. 사랑을 결심한 33살 직장인 이의영(한지민)이 소개팅에서 ‘능이백숙 같은 남자’ 송태섭(박성훈)과 ‘핵불닭 같은 남자’ 신지수(이기택)를 만나 흔들리며 사랑의 진정한 의미를 찾아가는 이야기다. 동명 웹툰을 원작으로, 상반된 매력의 두 남자 사이에서 갈등하는 과정이 시청자들의 공감을 자극할 것으로 기대된다.
다음 달 6일 공개되는 JTBC ‘샤이닝’은 첫사랑 이후의 시간을 그린 청춘 로맨스다. 열아홉 시절 서로에게 가장 빛나는 존재였던 연태서(박진영)와 모은아(김민주)가 10여년의 시간이 흐른 뒤 다시 만나게 된다. 각각 지하철 기관사와 구옥스테이 매니저를 연기하는 두 배우는 10대의 풋풋함부터 성숙한 30대의 모습까지 폭넓은 감정선을 보여줄 예정이다. ‘그해 우리는’을 연출한 김윤진 감독이 메가폰을 잡아 감성적인 연출에 대한 기대를 더한다.
지난 4일 첫 방송한 tvN ‘우주를 줄게’는 청춘 로맨스에 가족 서사를 더한 작품이다. 사진작가 어시스턴트 선태형(배인혁)과 취업준비생 우현진(노정의)이 가족의 사고 이후 조카를 함께 키우게 되면서 서로의 삶에 깊이 스며드는 과정을 그린다. 2000년대 초반 인기를 끈 일본 만화 ‘다!다!다!’(우리 아기는 외계인)를 연상시키는 설정으로, 좌충우돌 육아와 함께 청춘 남녀의 풋풋하고 미묘한 감정 변화를 담아낸다.
온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 역시 로맨스 흐름에 동참했다. 쿠팡플레이에서 오는 4월 공개되는 ‘로맨스의 절댓값’은 꽃미남 선생님을 주인공으로 로맨스 소설을 쓰던 여고생 여의주(김향기)가 현실에서 그들을 마주치면서 벌어지는 일을 그린다. 극 중 차학연은 뛰어난 외모의 수학 천재 가우수를 연기한다. 일본어 교사 노다주(김재현), 체육 교사 정기전(손정혁), 국어 교사 윤동주(김동규) 등은 다채로운 개성을 지닌 꽃미남 교사 라인업을 구축했다.
방송가 한 관계자는 “단순한 설렘을 넘어 세대별·상황별 사랑의 양상을 다루는 작품들이 늘고 있다”며 “계절적 분위기와 맞물려 시청자들의 정서적 피로도를 낮추고 공감대를 확장할 수 있는 작품들이 집중 배치되고 있다”고 설명했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사