신세경 “도전이었던 ‘휴민트’…생존 의지 강한 여성이라 좋았다”

설 개봉 영화 ‘휴민트’ 배우 신세경 인터뷰

12년 만에 스크린 복귀… “용기 냈다”

“늘 최선 다해… 앞으로도 꾸준히 열심히”

영화 ‘휴민트’ 주연배우 신세경. 더프레젠트컴퍼니 제공

무려 12년 만의 스크린 복귀다. 배우 신세경(36)에게 영화 ‘휴민트’는 “큰 도전”이었다. 그동안 익숙하게 해오던 드라마 현장과 다를 것이란 생각에 지레 겁을 먹었다. 더욱이 류승완 감독의 작품이라니, 기쁘면서도 부담이 컸다. 매력적인 캐릭터에 이끌려 용기를 냈다. “삶에 대한 의지가 강한 여성이라는 점이 좋았습니다.”



신세경이 극 중 연기한 채선화는 러시아 블라디보스토크에 있는 북한 식당에서 일하며 본국에 있는 가족을 건사하는 가장이다. 암에 걸린 어머니의 약과 치료비를 구하기 위해 남한 국가정보원 블랙 요원 조 과장(조인성)의 정보원이 된다. 위태위태하던 어느 날, 옛 연인이던 북한 보위성 간부 박건(박정민)이 나타나고, 총영사 황치성(박해준)이 그의 행적을 쫓으며 위기에 몰린다.



최근 서울 종로구 한 카페에서 만난 신세경은 “선화를 움직이는 동력은 생존”이라며 “그동안 내가 연기한 수많은 캐릭터 중 삶에 대한 의지가 가장 강한 인물이다. 선화 삶을 들여다보면 보통의 결단력으로 선택하기 어려운 길을 계속 걸어왔다. 자신에게 중요한 걸 지키기 위해 과감한 결단을 내리는, 생존을 위한 열망이 대단한 인물”이라고 말했다.



영화 ‘휴민트’ 한 장면. NEW 제공

식당 종업원의 프로페셔널함과 정보원의 미스터리함을 두루 표현해야 했다. 그는 “영화 전반에 잔잔하게 깔린 생존을 위한 몸부림이 선화라는 캐릭터 본연의 모습이라고 생각한다”며 “선화는 속내를 잘 표현하지 않는다. 그의 감정이 얼굴에 드러난 첫 장면은 식당 ‘아리랑’ 뒷골목에서 자신을 깊이 아는 옛 연인 박건을 마주했을 때”라고 설명했다.



가장 힘들었던 건 물고문 당하는 장면이었다. “제가 사실 물 공포가 심하거든요. 세숫대야에 얼굴도 담그지 못할 정도로요. 대본을 받았을 때부터 그 신에 대한 부담이 있었습니다.” 다행히 촬영은 대역 등의 조치로 무리 없이 마쳤다. 신세경은 “고문이라는 행위보다 그 전후 애정과 원망이 뒤섞인 박건과 선화의 감정 교류가 중요했다”며 “어떤 표정으로 서로를 쳐다볼지 고민을 많이 했다”고 돌이켰다.



사투리 연기가 처음인 신세경은 북한 말씨를 자연스럽게 구사하기 위해 치열하게 노력했다. 그는 “북한 사투리도 도전이었다. 매사 조심스럽고 겁이 많은 편이라 새로운 도전에 늘 부담을 느낀다. 남들이 보기에는 ‘뭐 대단한 도전이냐’ 하겠지만 나로선 모든 작품이 도전의 연속”이라며 “다른 길이 없어 무작정 열심히 연습했다. 선생님께 배우고 녹음한 걸 반복해 듣고 따라 하며 입에 붙였다”고 전했다.



영화 ‘휴민트’ 한 장면. NEW 제공

완성된 작품에 대한 만족도가 꽤 크다. “내 연기에 대해서는 객관적으로 보기 어렵지만 작품이 주는 여운이 좋았다”고 그는 얘기했다. “매 장면 정서의 농도를 깊고 풍부하게 가져가려고 노력했는데 그게 영화에 잘 드러난 것 같아요. 후반부 정서가 마음에 오래 남더라고요. 짙은 여운을 남기는 작품을 했다는 건 아주 큰 행운이라고 생각합니다.”



류승완 감독이 ‘액션 장인’인 이유는 현장서 몸소 깨달았다. 그는 “감독님이 워낙 액션을 잘 아시니 직접 시범 보이며 솔선수범하셨다. 안전에도 철두철미하게 신경을 쓰셨다”며 “온전히 믿고 의지하며 따라갔다”고 회상했다. 이어 “액션은 의지만으로 해낼 수 있는 작업이 아니라는 걸 알게 됐다”며 “엄청난 부담을 이기고 대규모 현장을 끌어가는 모습이 대단하고 존경스러웠다”고 했다.



영화 ‘휴민트’ 주연배우 신세경. 더프레젠트컴퍼니 제공

8세 때 서태지 뮤직비디오 출연을 계기로 연예계에 발을 들인 신세경은 어느덧 데뷔 28년 차가 됐다. 드라마 ‘토지’(SBS·2004)의 최서희 아역으로 본격 연기를 시작해 시트콤 ‘지붕 뚫고 하이킥’(MBC·2009~10)으로 신드롬급 인기를 누렸다. 거의 매년 꾸준히 작품 활동을 해온 그는 “앞으로도 아주 바쁘게 살아보려 한다”며 미소를 지었다.



“그동안 무탈하게 연기해 왔다는 게 감사할 따름이에요. 늘 주어진 것에 최선을 다하자는 생각으로 살고 있습니다. 지금까지 성실하게 임해 왔고, 앞으로도 지금과 다르지 않을 거예요. 저는 대중예술인이니 관객들이 보고 싶어 하셔야 그 앞에 설 수 있거든요. 저를 찾아주시는 한 꾸준히 같은 온도로 열심히 해나갈 생각입니다.”



권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr



