김시우, AT&T 페블비치 프로암 3R 공동 63위…시즌 최저 성적 예상
악샤이 바티아 19언더 단독 선두
김시우(30·CJ)의 상승세가 주춤했다.
김시우는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 페블비치의 페블비치 골프링크스(파72·6989야드)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 시즌 첫 시그니처 AT&T 페블비치 프로암(총상금 2000만달러) 사흘째 3라운드에서 이븐파를 쳤다.
사흘간 중간합계 3언더파 213타를 기록한 김시우는 전날 공동 59위에서 공동 63위로 순위가 4계단 내려 갔다.
그는 최근 출전한 PGA 투어 3개 대회에서 6위-준우승-3위 등의 성적을 내면서 이번 대회 강력한 우승 후보 중 한 명이었다. 하지만 우승은 커녕 ‘톱10’ 입상도 사실상 멀어졌다. 공동 7위권과는 무려 11타나 차이가 난다.
리더보드 맨 윗자리는 악샤이 바티아(미국)가 꿰찼다. 통산 2승이 있는 바티아는 이날 4타를 줄여 충간합계 19언더파 197타를 기록중이다.
콜린 모리카와, 제이크 냅(이상 미국), 솁 스트라카(오스트리아)가 공동 2위(중간합계 17언더파 199타)에 자리했다. PGA투어 통산 6승의 모리카와는 이날 10타를 줄여 순위를 수직상승시켰다.
호주동포 이민우(27)는 2타를 줄여 공동 7위(중간합계 14언더파 202타), 남자 골프 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 공동 22위(중간합계 11언더파 205타)에 자리했다.
올 시즌 PGA투어 데뷔전을 치른 ‘디펜딩 챔피언’ 로리 매킬로이(북아일랜드)는 무빙데이서 타수를 줄이지 못해 공동 39위(중간합계 9언더파 207타)로 최종 라운드를 임한다.
