뉴노멀된 코스피 5000…3차 상법 다음 스텝도 줄줄이

코스피 5000 돌파, 정부·민주당 상법 개정 영향

민주당, 주주 자기주식 의무소각법 개정 계획 발표

기업 경영관여 확대 위한 5가지 상법 후속 정책 추진

AI로 생성한 이미지

김남근 더불어민주당 의원은 이러한 내용의 ‘금융회사의 지배구조에 관한 법률’ 일부개정안을 지난 14일 대표발의했다.

스튜어드십 코드는 민간 자율규범으로 운영돼 한계가 뚜렷하다는 지적이 제기돼 왔다. 금융위원회에 따르면 지난해 11월 기준 이행보고서를 공시한 기관은 전체의 9% 수준이다.