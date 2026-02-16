‘선거 끝나면 동력 끝’ vs ‘靑 변수’…범여권 합당 고차방정식

6·3 지방선거를 앞두고 제기됐던 범여권 정당 간 합당 논의가 속도 조절에 들어가면서 셈법이 복잡해지고 있다. 선거 승리를 위해 세 확장이 필요하다는 통합론과, 선거가 끝나면 동력이 급격히 떨어질 것이라는 회의론이 맞서면서다. 여기에 청와대 기류까지 변수로 거론되면서 정치권 안팎에선 “정치공학과 권력 지형이 얽힌 복잡방정식”이라는 평가가 나온다.
“선거 끝나면 굳이 왜” vs “빅텐트 필요”지난 11일 더불어민주당은 조국혁신당과의 합당 논의를 지방선거 이후로 미루는 쪽으로 방향을 정리했다. 이날 의원총회에선 “충분한 당내 합의 없이 속도전을 해선 안 된다”는 의견이 주를 이뤘다고 한다. 지도부는 양당에 ‘연대와 통합을 위한 추진준비위원회’를 두는 등 지방선거 뒤 다시 논의를 이어가겠다는 절충안을 제시한 상태다. 합당 자체는 여지를 남겨두면서 선거 전 전격 합당 카드는 일단 접어뒀다.
그러나 민주당 내부에서는 범여권 재편을 통한 ‘빅텐트’ 구상이 여전히 필요하다는 목소리도 만만치 않다. 지방선거에서 표 분산을 최소화하는게 유리하다는 판단 때문이다. 한 민주당 수도권 의원은 “선거 전에는 이해관계가 맞아 떨어지니 통합 얘기가 나오지만, 막상 선거가 끝나면 ‘굳이 왜 합치느냐’는 분위기가 된다”며 “의석과 지분, 공천 문제를 다시 계산하기 시작하면 합당 동력은 금방 꺼지는 게 현실”이라고 말했다. 또 다른 민주당 의원도 “선거 직전 통합은 있었어도 선거 이후 통합은 흐지부지된 경우가 훨씬 많다”고 지적했다.
지방선거 이후 합당 논의가 본격화되면 청와대 기류가 핵심 변수로 떠오를 수 있다는 해석도 있다. 청와대는 표면적으로는 범여권 통합 필요성에 공감하는 분위기가 감지되지만, 현 지도부에 힘을 실어주는데는 신중한 태도도 읽힌다. 한 여권 관계자는 “대통령 의지가 실리면 속도가 붙을 수는 있겠지만, 당내 이해관계가 워낙 복잡해 현실적으로 간단한 문제는 아니다”고 말했다. 한 청와대 관계자는 “갑작스런 합당 발표에 내부에선 매우 놀랐고 불편하단 목소리도 있었다”며 “합당 문제는 당이 자율적으로 판단할 사안”이라고 설명했다.
조국 "선거연대 원칙부터 정해야"…공천·자리 놓고 신경전 예고조국 혁신당대표는 13일 민주당이 제안한 ‘연대와 통합을 위한 추진준비위원회’ 설치에 대해 “선거 연대를 한다면 원칙과 방법을 정해야 한다”며 공개적으로 연대 의지를 드러냈다. 혁신당은 그동안 수도권·영남에선 민주당과 연대하고, 호남에선 경쟁하겠다는 방침을 밝혀 왔다. 이에 대해 민주당은 유보적 태도를 보였다. 박수현 민주당 수석대변인은 이날 “현재 조국 대표가 만나자고 제안한 부분을 위한 별도 소통을 계획하고 있지는 않다”며 선을 그었다.
민주당이 선거 연대에 신중한 이유는 합당 논의 과정에서 불거졌던 당내 갈등이 다시 증폭될 수 있다는 우려가 크기 때문이다. 조국혁신당과의 선거 연대는 곧바로 자리 배분 논쟁으로 이어져, 후보들의 이해관계에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 국회의원 재보궐에 나설 것으로 거론되는 조 대표의 출마 지역, 광역단체장 등의 배분 문제도 핵심 쟁점이다. 조 대표가 재보궐 선거 출마 의지를 내비치며 민주당에 무공천을 요구할 경우 해당 지역을 둘러싼 민주당 내부 반발이 거세질 수 있다. 단일화 방식과 관련해서도 여론조사 방식 등을 두고 양 당의 신경전이 불가피하다.
범여권의 텃밭인 호남에선 이미 긴장 기류가 감지된다. 윤준병 민주당 전북도당위원장은 자신의 페이스북에 “전북도당은 지선에서 어떤 정당과도 연대하지 않겠다”고 못 박으며 혁신당과의 연대에 선을 그었다. 한 민주당 의원은 “호남에서 갈등이 커지면 자연스럽게 수도권이나 행정통합 된 지역들의 단일화 논의에도 영향을 줄 것”이라고 말했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지