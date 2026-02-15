[속보] 쇼트트랙 황대헌, 올림픽 남자 1500m 은빛 질주
세 번째 동계올림픽에 나선 황대헌(강원도청)이 쇼트트랙 남자 1500m에서 은메달을 목에 걸었다. 황대헌은 “올림픽 기간은 길다. 집중력을 잃지 않고 계속 좋은 컨디션과 퍼포먼스를 보여드리겠다”고 말했다.
황대헌은 14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 2분12초304를 기록, 2위로 결승선을 통과했다. 이로써 은메달을 손에 쥔 황대헌은 올림픽 3개 대회 연속 메달 행진을 이어갔다.
황대헌은 2022년 베이징 대회 남자 1500m에서 금메달, 남자 5000m 계주에서 은메달을 차지했다. 2018년 평창 대회 때는 남자 500m에서 은메달을 따냈다.
황대헌은 경기 후 공동취재구역에서 “많은 시련과 역경이 있었는데 다시 이 자리에 설 수 있게 돼 너무 소중하고 감사하다”는 소감을 전했다.
금메달은 2분12초219의 기록을 작성한 옌스 판트 바우트(네덜란드)에게 돌아갔다. 로베르츠 크루즈베르그스(라트비아)가 2분12초376의 기록으로 동메달의 주인공이 됐다.
생애 첫 올림픽에 출전 중인 신동민(화성시청)은 같은 경기에서 2분12초556를 기록하며 4위에 이름을 올렸다.
한국 쇼트트랙은 이번 대회 두 번째 메달을 수확했다. 황대헌에 앞서 임종언(고양시청)이 남자 1000m에서 동메달을 얻었다.
